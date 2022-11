"Le Black Friday est un problème", estime Emery Jacquillat, président de CAMIF qui boycotte l'opération

Ce vendredi 25 novembre marque le pic du "Black Friday", "vendredi noir", lors duquel les enseignes multiplient les grosses promotions. Importée des Etats-Unis dans les années 2010, cette opération commerciale ne fait pas que des adeptes en France. De plus en plus d'entreprises et d'associations dénoncent une pratique de surconsommation, néfaste pour l'environnement et le budget des Français. Pour la cinquième année consécutive, l'entreprise niortaise CAMIF, qui vend en ligne des meubles produits en France et en Europe, boycotte l'évènement. "Le Black Friday est un problème, car il grève tout le monde d'un pouvoir d'achat", estime Emery Jacquillat, le président de CAMIF.

"Une injonction à acheter des produits dont vous n'avez pas besoin"

"Il y a une sorte d'injonction à acheter des produits dont vous n'avez pas forcément besoin", poursuit-il. Après avoir fermé son site les années passées, la société affiche aujourd'hui une bannière, "Ici on boycotte le Black Friday" et ne réalise pas de promotions. "Le sens de notre action, c'est de prendre un peu de recul, retrouver la maitrise de son pouvoir d'achat, se poser les bonnes questions avant d'acheter : Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? D'où vient le produit ? Est-ce que les conditions dans lesquelles il a été fabriqué sont justes ?", interroge Emery Jacquillat.

"Quand vous acheté un produit dont vous n'avez pas besoin, vous faites une très mauvaise affaire"

Le site CAMIF affiche une bannière de boycott du Black Friday vendredi 25 novembre. - Capture d'écran - Site CAMIF

Début octobre, l'entrepreneur a signé avec 60 dirigeants d'entreprises une tribune dans le Journal du Dimanche "pour l'instauration d'une 'TVA verte'", "pour les produits et services écologiquement et socialement responsables afin d’améliorer le pouvoir d’achat des Français tout en accélérant la transition écologique". "L'intérêt c'est de rendre visible auprès du consommateur ces produits qui sont plus respectueux de l'homme et de la planète, et réduire un peu l'écart de prix entre un produit vertueux et un produit qui ne l'est pas", explique encore Emery Jacquillat.

Le président de CAMIF ne pense pas qu'il faille interdire le Black Friday - car l'interdiction n'est pas incitative - mais propose "des petits messages publicitaires, un peu comme pour l'alcool ou les voitures, en disant 'est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter ce produit' ?"

