Black friday 2019 : les chiffres clés

Aberration écologique et économique pour les uns, journée de promotions trompeuses pour les autres, le Black Friday est de plus en plus critiqué. Pourtant l'événement rencontre un succès croissant auprès des consommateurs selon plusieurs enquêtes et sondages publiés cette semaine. D'après l'institut d'analyses économiques GfK, l'an dernier les ventes ont progressé de 15% en France par rapport à l'année précédente.

Le Black Friday, "une bonne chose" pour trois-quarts des sondés

Importé des États-Unis en 2013, le Black Friday est aujourd'hui connu de 81 % des Français et trois quarts (75%) estiment que cette opération de promotions est "une bonne chose", selon un sondage BVA pour Orange publié le 27 novembre*.

"Depuis trois ans, c'est devenu un rendez-vous pour nos clients", a confirmé Matthieu Denime, directeur commercial France du site de vente en ligne Rakuten à l'AFP, "nous avons commencé à le préparer il y a six mois" a-t-il indiqué précisant que l'entreprise attend "2,5 fois plus de ventes qu'en 2018 et c'était déjà une journée 11 fois supérieure à la normale". Une confiance partagée par Vincent Gufflet, directeur commercial de Fnac Darty : "Nous n'avons pas vraiment de doute sur le fait que ça va encore être un gros succès cette année" a-t-il affirmé à l'agence de presse.

Près de six milliards d'euros dépensés en un week-end

Rien que sur internet, les ventes devraient atteindre 1,7 milliard d'euros sur les quatre jours allant du "Black Friday" (vendredi 29 novembre) au "Cyber Monday" (le lundi qui suit, davantage centré sur des promotions en ligne), a estimé jeudi la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Sur l'ensemble des canaux de distribution, ce sont près de six milliards d'euros qui devraient être dépensés ce week-end selon une étude de RingCentral, société spécialisée dans la relation client.

La mode (68%) et les équipements électroniques et électroménagers (66%) sont les secteurs qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires devant la beauté, l'alimentation et l'immobilier. En moyenne, 62% des Français profitent du Black Friday pour faire des achats. Un chiffre qui s'élève à 72 % chez les moins de 35 ans, qui disent acheter essentiellement sur internet.*

De manière générale, le Black Friday a un impact non négligeable sur le niveau des ventes en novembre, notamment pour le commerce en ligne. Entre 2013 -date du premier Black Friday en France- et 2018, la part de ce mois de l'année dans le total des ventes annuelles est passée de 9,4% à 11%.

* Enquête réalisée par internet auprès d'un échantillon de Français interrogés du 13 au 14 novembre 2019. Échantillon de 968 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille et de la personne interrogée, région et catégorie d'agglomération.