Black Friday dans les Landes : la Chalosse boycotte l’événement

Alors que le Black Friday a lieu en France ce vendredi, l'office du tourisme Terres de Chalosse a décidé de boycotter l'opération commerciale et de lancer un "Chalosse Friday". Le but est simple : aucune réduction sur les produits, le client achète au prix fort pour soutenir le commerce local.

Alors que le Black Friday a lieu en France aujourd'hui, vendredi 4 décembre, et que les promotions défilent sur internet, certains landais ont décidé de faire de la résistance. L'Office du Tourisme Terres de Chalosse lance ce vendredi le "Chalosse friday", une journée pour boycotter l’événement commercial, et mettre en valeur le commerce local. Les commerçants chalossais ne proposent aucune réduction, et vendent leurs produits "au prix juste".

Des prix inchangés pour soutenir la consommation locale

Ce vendredi, ne cherchez pas les réductions dans les boutiques de Chalosse. Les commerçants ont décidé de ne pas participer à l'opération de promotions : "C'est un véritable pied de nez au Black Friday, explique Sabrina Delhoste, chargée du projet à l'office du tourisme. On a même réalisé un logo qui ressemble à celui d'un gros Gafa qui monopolise cette journée promotionnelle."

"Nos artisans réalisent des produits au juste prix, local, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, poursuit Sabrina Delhoste, et on consomme de manière raisonnable." Une idée que partage Monique, 58 ans, libraire indépendante à Mugron.

Casser les prix, c'est aussi casser les salaires

Selon elle, il faut résister face aux géants du web : "Casser les prix c'est une idée stupide, confie Monique. Car lorsqu'on casse les prix, on casse aussi les salaires, les revenus des collectivités locales, et tout ce qui nous fait vivre. On peut faire des fêtes du commerce, montrer ce que l'on sait faire, sans pour autant rentrer dans un consumérisme exacerbé."

Pour mettre en valeur les commerçants, l'office du tourisme a aussi créé une vitrine virtuelle pour proposer aux clients des cadeaux locaux. Le catalogue compte aujourd'hui 78 pages.