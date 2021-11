Black Friday, gare aux arnaques sur internet !

Privilégier les sites sécurisés...

Pour beaucoup d’entre nous, le black Friday est synonyme de bonheur à petit prix, l’occasion rêvée d’acquérir un nouveau smartphone, ou une nouvelle télé. Sur internet plusieurs enseignes proposent des réductions canon, en plus de promos accordées toute l’année. Mais sur internet Black Friday c’est aussi le rendez-vous d’arnaqueurs sans scrupule qui font des offres alléchantes. Selon l'association UFC Que Choisir de Haute Corse, ce risque accru en Corse en raison de l’insularité, les consommateurs étant tentés de trouver ailleurs et pour moins chers ce dont ils sont privés au quotidien dans l'île, et dans l'intérieur en particulier.

... et français, de préférence

C'est pourquoi les associations de défense des consommateurs comme UFC Que Choisir recommandent de privilégier les sites sécurisés et français de préférence. Il est aussi recommandé de se méfier des offres très attirantes, dont les remises très importantes appliquées sur des articles habituellement beaucoup plus chers peuvent cacher une escroquerie.

Selon une étude OpinionWay 4 Français sur 10 déclarent avoir un doute sur la fiabilité des sites internet et 83% douteraient de recevoir le produit commandé.

Les personnes âgées de plus de 65 ans seraient les plus touchées par les arnaques sur internet.