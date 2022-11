Black Friday : "il n'y a pas vraiment de bonnes affaires", prévient l'UFC-Que Choisir

Des promotions monstre sur les téléviseurs, les téléphones portables ou les meubles : ce vendredi 25 novembre marque l'apogée du "Black friday" (vendredi noir en anglais), une opération marketing venue des Etats-Unis qui s'étire désormais sur plusieurs jours en France. En ligne comme en magasin, les remises jusqu'à 40% ou 50% font de l'œil aux clients. Mais en vérité, celui-ci n'y est pas gagnant. "Il n'y a pas vraiment de bonnes affaires", rappelle Grégory Caret, directeur de l'observatoire de la consommation chez UFC-Que choisir.

Un regain d'intérêt pour les produits vendus

"Ce sont plutôt des jeux d'écriture, le prix des produits n'évolue en réalité pas sensiblement", souligne l'expert. "Les commerçants prennent des prix de comparaison artificiellement gonflés" - en augmentant le prix de base par exemple - "ce qui laisse à penser aux consommateurs qu'ils font de bonnes affaires, alors qu'ils n'en font pas".

Malgré cela, Grégory Caret constate "une légère augmentation de l'activité" sur les pages de tests et de comparatifs de produits du site de l'UFC-Que Choisir, après plusieurs semaines de baisse. "Ce Black Friday est particulier parce qu'il a lieu dans un contexte de forte inflation -nous avons mesuré une hausse de prix de 13% sur un an pour l'alimentaire, 7% en quelques mois sur l'électroménager et l'électronique - et les gens ont probablement décalé leurs achats". Mais selon l'expert, "il se peut que ce regain d'intérêt soit lié aux achats de Noël, qui auraient de toute manière été réalisés".

"Ne pas céder à l'impulsion"

Pour éviter de se faire duper par les promotions du Black Friday , Grégory Caret conseille "d'être très vigilant, et de ne pas croire les belles promesses. Une promotion à -50%, ce n'est pas réaliste". D'autant que les seules périodes où les commerçants peuvent vendre à perte sont les périodes de soldes d'hiver ou d'été. Pendant le Black Friday, "ils ne font que rogner un tout petit peu sur leurs marges".

L'expert recommande aussi "de ne pas céder à l'impulsion, et de bien comparer les prix d'un site à l'autre, à l'aide d'un comparateur de prix par exemple. Les différences sont en fait minimes". Enfin, "attention aux sites "exotiques", que vous ne connaissez pas. Ce sont très souvent des pages frauduleuses."