Black Friday, le vendredi des vraies fausses bonnes affaires

Le Black Friday, c'est ce vendredi. Depuis le début de la semaine, dans les commerces physiques mais aussi sur internet, cette opération commerciale venue tout droit des Etats-Unis a démarré. Des rabais importants, mais attention à la surconsommation et aux arnaques.

France

En réalité, "5 à 10% des produits sont effectivement moins chers pour les secteurs de l'électroménager et du high-tech", selon l'UFC-Que Choisir. L'association de défense des consommateurs précise que très souvent, le prix barré est un prix fantaisiste.Avec tous ces prix barrés, nous sommes finalement sous pression. Selon les spécialistes, ils nous poussent à acheter et cela même si nous n’avons pas un besoin évident du produit ou s’il ne nous convient pas. Ce comportement conduit à une consommation qui n'est pas raisonnée, donc certainement à une surconsommation, et parfois une méconsommation, voire à une forme de déception selon des études.

Le conseil : mettez en place une petite alarme dans votre tête. Elle s'allume dès que l’on voit "-50%" car -50%, -70%, même en période de soldes, ça ne correspond pas à une réalité économique.

Attention aux faux

Au-delà des questions de prix, se pose celles de la qualité, de la conformité des produits. Aujourd’hui, les faux envahissent le e-commerce. Là encore le conseil : s'assurer d'être sur un site officiel, faire attention aux fautes d'orthographe qui pourraient trahir un site douteux, se méfier des offres trop alléchantes ou des prix bradés et regarder les conditions de retour, qui sont obligatoires en France.