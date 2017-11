Gironde : le Black Friday entre peu à peu dans les mœurs

Le "Black Friday" ou "vendredi noir" est une opération commerciale importée des Etats-Unis en France. Ce sont des remises, proposées un mois avant Noël, pour favoriser les achats des cadeaux. Au centre commercial de Mérignac, tous les clients ne connaissent pas forcément le concept.

"Black Friday", ces mots, vous les avez peut- être déjà vu inscrit devant les magasins ces derniers jours. Le "vendredi noir", en français, est une opération commerciale importée des Etats-Unis en France. Ce sont des promotions, le temps d'un jour ou d'une semaine, proposées un mois avant les fêtes de fin d'année. En France, le concept est apparu en 2014, mais ce n'est que depuis cette année qu'il s'est étendu à toutes les grandes enseignes de la distribution. Mais au centre commercial de Mérignac, les clients ne connaissent pas tous le concept.

Des réductions qui peuvent inciter à consommer plus

Au centre commercial, certaines grandes enseignes proposent des réductions qui vont de 30 à 50%. Dans les allées Multimédia d'un magasin, entourés de portables et autres tablettes, les quelques clients présents ne se préoccupent pas forcément du Black Friday : "je ne suis pas vraiment venu pour ça" explique Benjamin. Une partie des clients présents ce jour-là ne connaissent pas vraiment le concept. Mais même si le Black Friday n'est pas encore bien ancré en France. Certains ont tout de même fait le déplacement pour ces promotions, c'est le cas de Cécilia :

S'il y a des grosses promotions, je peux parfois choisir des produits plus chers mais plus haut de gamme.

Des promotions qui peuvent donc inciter à consommer plus. Pour Luc ajouter, une autre période de promotions avant Noël ne sert pas à grand chose : "depuis que je suis à la retraite je cours les promotions et il y en énormément tout au long de l'année. Je trouve que c'est purement commercial et que cela ne sert à rien " explique-t-il.

Une période qui représente presque "trois fois les ventes habituelles"

Et pourtant, pour cette grande enseigne du centre commercial de Mérignac la période du Black Friday, "représente presque trois fois les ventes habituelles" explique Eric Thébaut, manager des ventes de produits multimédias et électroménagers.