BlackRock : geste symbolique pour les syndicats, les députés LREM de la Loire dénoncent une fausse polémique

Saint-Étienne, France

Dans les bureaux de la CGT de la Bourse du travail de Saint-Étienne, Aurélien Tourron, Secrétaire à la communication du syndicat s'agace "pour moi ce n'est même pas une gaffe qu'il vient de faire en donnant la légion d'honneur au patron de Black Rock. Il faut aussi parler de mépris. Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat il méprise les classes ouvrières, les classes populaires. Il préfère glorifier ceux qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs".

Pour Mireille Carrot, secrétaire générale adjointe de l'UD CGT, la décoration de Jean-François Cirelli est un nouvel impair de l’exécutif "il y en a quand même tout un tas : on a vu le parcours de M.Delevoye et ses oublis, là, on assiste à ça aujourd'hui, on est sur une véritable provocation. On peut tout à fait imaginer que le gouvernement s'est inspiré de certaines préconisation de ces grands groupes qui aujourd’hui n'attendent qu'une chose c'est d'avoir une belle part de marché supplémentaire, notamment qui vont trouver au sein de la réforme des retraites".

Face à ce début de polémique, Valeria Faure Muntian, députée en marche du Gier, dénonce "un procès d'intention", "une extrapolation". "On cherche la petite bête un peu partout" soupire-t-elle. Non, Black Rock n'est pas un fond de pension. Et non, ce n'est pas la société qui est promue officier de la légion d'honneur mais son président, Jean-François Cirelli, qui a travaillé avec Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et qui a également été patron de Gaz de France et d’Engie rappelle la députée. Tout juste reconnait-elle peut-être "un léger manque de vigilance sur le timing de l'annonce", en plein mouvement contre la reforme des retraite.

"C'est vrai que le climat social est virulent" avoue Jean-Michel Mis député LREM de Saint-Etienne. "La rentrée n'est pas sereine" ajoute-t-il, mais, pour lui, des "activistes tentent de manipuler l'opinion" avec cette histoire Black Rock en "semant le doute et la peur" dit-il. Jean Michel Mis prévient : "il ne faut pas faire d'amalgame". Et de marteler : la réforme ne touche au régime des retraites par répartition.