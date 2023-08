Blamont : la compagnie Doux Voyages perd ses licences de transport

Coup dur pour l'entreprise de transport Doux Voyage à Blamont . Après 36 ans d'activité, elle vient de perdre ses licences de transport. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus exploiter ses lignes régulières et scolaires dans le Pays de Montbéliard. Doux Voyage, ce sont 50 bus (une 30aine de mini bus et 20 grands bus) et 47 employés, dont une grande partie de chauffeurs.

Très éprouvé par la période Covid, Doux Voyage a du puiser dans ses fonds propres pour boucler ses budgets. En quelques mois, 300 000€ se sont envolés. Même s'il réalise des bénéfices aujourd'hui, sans fonds propres, le transporteur n'est plus autorisé à exercer son activité.

"Je ne suis pas en déficit de comptes bancaires. J'ai réalisé 49 000€ de bénéfices au cours du dernier exercice sur 2 millions 500 000 € de chiffre d'affaire. Ce sont mes capitaux propres qui ont été mis à contribution pour couvrir la perte d'activité pendant le Covid", explique Pascal Doillon, le fondateur de l'entreprise. "J'ai sollicité un délai pour reconstituer ces fonds propres. En quelques semaines, c'était possible. Mais les services de l'état me l'ont refusé".

Les marchés de transports perdus par Pascal Doillon été confiés à des entreprises concurrentes, notamment à Autocars Maron à Exincourt et Pont de Roide. "Les chauffeurs sont partis avec ces services, comme le veut la règlementation du transport." Ce qui limite la casse sociale d'une telle mesure.

"Je pourrais faire un recours devant le tribunal administratif. Mais le temps de ces recours, la boite est coulée. Même si on me rend mes licences, le boulot, je ne l'ai plus".

Pascal Doillon espère repartir avec des capitaux assainis. Mais il aura beaucoup perdu dans cette affaire : ses chauffeurs et ses contrats de transport.