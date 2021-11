Blanc, gravé ou végétalisé : le fabricant de cercueils Bernier en Dordogne répond aux nouvelles tendances

C'est l'un des secteurs où la crise du coronavirus a provoqué une brusque augmentation de la charge de travail. Les cercueils Bernier, à Saint-Jory-las-Bloux, ont eu une grosse augmentation de la production avec la surmortalité due à l'épidémie en avril 2020 : "Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la mortalité est revenue à la normale et tant mieux", assure Olivier Bernier, co-directeur général de cette entreprise familiale, invité de la Nouvelle Eco sur France Bleu Périgord en ce lundi de la Toussaint.

Est-ce que ça veut dire que l'entreprise s'est enrichie pendant la crise ? Non, assure Olivier Bernier : "Les restrictions sanitaires ont fait que les familles n'ont pas pu faire de grosses cérémonies". Elles ont globalement acheté des cercueils plus simples et moins chers. Et depuis le début de l'année 2021, l'entreprise est touchée par la pénurie de bois qui touche aussi l'ameublement et la construction : "Le pin et le chêne sont touchés, la reprise économique mondiale fait que la matière première est prise d'assaut".

Le directeur général des cercueils Bernier constate aussi les modes qui changent en terme d'achats de cercueils. Par exemple, le blanc depuis la mort de Johnny Hallyday, dont le cercueil a défilé sur les Champs Elysées lors de l'hommage national au chanteur en 2017 : "Le cercueil blanc est rentré dans les moeurs, pour les fans mais pas seulement".

L'entreprise va aussi présenter des "concept-cercueils" au salon du Funéraire, mi-novembre au Bourget en région parisienne : "On part sur la base d'un cercueil en bois, agrémenté avec des matières différentes, par exemple de la végétalisation, des finitions différentes ou personnalisés".