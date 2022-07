Blancafort : grève à l'abattoir de volailles du groupe LDC

Une grève a été déclenchée ce lundi à l'abattoir de Blancafort qui emploie 240 personnes, près d'Aubigny-sur-Nère. A l'appel de Force Ouvrière, une soixantaine de salariés ont débrayé pour réclamer de meilleures conditions de travail et se plaignent de ne pas être suffisamment respectés.

L'abattoir de volailles de Blancafort avait été dénoncé par l'association L214 pour non respect du bien-être animal. Cette fois-ci, ce sont les salariés qui réclament plus de considération : "On ne nous considère pas du tout" déplore Coline Margueritte, secrétaire du syndicat Force ouvrière de l'abattoir. "Il n'y a pas assez d'employés, du coup, les cadres sont sous pression. Ils ne nous parlent pas forcément bien. Ils sont assez durs, notamment avec les personnes, on va dire, typées. On sait toujours à quelle heure on commence : à 6h du matin, mais pas l'heure où on finit. Cela dépend s'il y a des incidents sur la chaîne."

Dorian travaille depuis deux mois à l'atelier découpe : "Moi, mon boulot, c'est de prendre le couteau et d'ouvrir les cuisses. Déjà, on n'est pas payé beaucoup mais en plus, on a les gars de la direction qui nous expliquent comment travailler alors que certains n'ont jamais tenu un couteau de leur vie. J'ai quand même un CAP de boucherie ! A force, quand ils arrivent, je déconnecte le cerveau et je me mets sur off ! "

C'est par cette voie qu'arrivent les camions de volailles. © Radio France - Michel Benoit

Les horaires de travail sont annualisés. On parle de modulation. Une flexibilité qui pèse pour Brigitte : "Parfois, on doit des heures et on doit revenir parfois le samedi pour gagner 20 euros ! Il faudrait qu'ils nous enlèvent les modulations."

Une tentative de suicide au sein de l'usine il y a deux mois

Il y a deux mois, un salarié a tenté de se suicider dans l'abattoir. Trois autres personne de l'entreprise se sont suicidées, mais pas dans l'entreprise : "Ca nous a fait mal, on les connaissait bien" explique Brigitte. Pour elle, les cadences et la pression que subit l'encadrement explique ces suicides : "Vous savez, quand on commence à 5h, quand il y a des pannes et qu'ils doivent travailler jusqu'à 18h ou 20h sans rien avoir à manger parce qu'on leur amène rien et qu'on les refait travailler le lendemain en leur mettant la pression, à leur gueuler dessus, les gens, ils en ont marre et ils se font du mal. "

L'abattoir de Blancafort est spécialisé dans la découpe de dindes. © Radio France - Michel Benoit

La direction explique avoir engagé un travail important pour remédier à tout cela. Elle n'a pas voulu parler au micro. Elle fait savoir que depuis deux ans, elle travaille "dans le dialogue à l'amélioration des conditions de travail". Les managers, notamment, suivent un programme de formation et des ergonomes ont été missionnés. Un travail en collaboration avec une assistante sociale et la médecine du travail.