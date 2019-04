Blancafort : l'abattoir va doubler ses effectifs

Blancafort, France

230 personnes travailleront au mois de novembre à l'abattoir de Blancafort alors que le nombre de salariés était retombé à 110, au plus mal, lorsque le groupe Doux l'avait revendu, en 2012. L'abattoir recherche encore des dizaines d'opérateurs mais aussi des responsables de chaines de production ou des techniciens de maintenance. L'abattoir de Blancafort profite d'une réorganisation des activités du groupe LDC, leader français de la volaille. 40.000 dindes sont abattues chaque semaine à Blancafort, mais une partie des carcasses est expédiée actuellement à Louhans en Saône et Loire pour y être transformée. A partir de novembre, tout restera à Blancafort pour être conditionné. Certains ateliers sont donc renforcés comme nous le confirme Alice Kerbrat, directrice de l'abattoir : " On va faire plus de piéçage, de tranchage de filet, plus d'association de produits pour être conditionnés en barquette. Le but de cette réorganisation, c'est de rationaliser les flux et d'être plus productif sur chacun des sites."

Alice Kerbrat, directrice (à droite) et Priscilla Toulouse, responsable ressources humaines de l'abattoir de Blancafort. © Radio France - Michel Benoit

Un investissement de 4,5 millions d'euros à Blancafort et 150 personnes à recruter sur un an et demi. Des opérateurs de production notamment : " Il nous faut encore 30 à 40 opérateurs détaille Priscilla Toulouse, responsable ressources humaines de l'abattoir de Blancafort. Pour le conditionnement, la découpe." Le pus difficile, c'est de trouver des profils pour les postes plus qualifiés : " Nous recherchons, des conducteurs de machine, des chefs de ligne, des techniciens de maintenance et des responsables d'équipe. C'est assez compliqué de trouver ces profils et on élargit notre périmètre de recherche à Bourges, Gien, Montargis et même Orléans." L'abattoir de Blancafort travaille avec 80 éleveurs dans un rayon de 150 km. Les dindes sont notamment commercialisées sous la marque Le Gaulois. Le groupe LDC, c'est 21.000 salariés, et 925.000 tonnes commercialisées.