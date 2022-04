Blanche-de-Fontarce : La direction affirme travailler mais réclame un peu de patience

La présidence et la direction de Blanche de Fontarce répondent à la colère des agents de l'établissement médico-social. Alors qu'une vingtaine de personnes ont manifesté mercredi matin à devant l'établissement pour dénoncer un manque de moyens.

La direction renouvelée de Blanche de Fontarce affirme entendre le désarroi du personnel et être au travail mais réclame un peu plus de temps

La direction de l'établissement médico-social Blanche de Fontarce répond à ses salariés en colère. Mercredi dernier une vingtaine d'entre eux ont débrayé à l'appel de la CGT pour dénoncer les dégradations de leurs conditions de travail liés selon eux à un manque de moyens et l'inaction de leur direction.

Des accusations auxquelles ont souhaité répondre notamment l'autorité de tutellle, le conseil départemental par la voix de sa première vice-présidente également présidente de l'établissement Blanche-de-Fontarce : Frédérique Mériaudeau. Cette dernière en compagnie de la directrice par intérim de l'établissement, Évelyne Poupet, a tenu a rappeler que - tout en entendant la colère légitime selon elle de salariés épuisés par des conditions difficiles aggravées par la pandémie ces deux dernières années - la direction n'était pas restée les bras croisés. Que de nombreux chantiers ont été engagés depuis l'arrivée d'Evelyne Poupet au mois d'août dernier ainsi que l'arrivée d'un directeur au Pole Social et le retour de congé maternité de la directrice du pole médico-social, mais qu'il va falloir s'armer d'un peu plus de patience pour en récolter les fruits.

Pourvoir des postes en emplois stables

Un des problèmes de Blanche de Fontarce, c'est la difficulté de recrutement et encore plus la difficulté de conserver les employés qualifiés. Le turnover dans ces métiers confrontés à des publics difficiles et exigeants est important. Au foyer de l'enfance par exemple sur 34 postes 36 départs (!) ont été enregistrés en 2021. Même si ces départs sont remplacés, ils le sont par des personnels qui, du fait de leur manque d'expérience dans l'établissement, sont forcément un peu moins efficaces. Pour y remédier, la directrice propose plusieurs pistes de développement. À commencer par des embauches par la voie de l'apprentissage, la possibilité pour les contractuels (qui au foyer de l'enfance représentent la moitié du personnel) d'obtenir s'ils le souhaitent le statut de la fonction publique en les accompagnants vers le concours. L'accompagnement de personnel motivé vers des formations qualifiantes ou encore des stages d'immersion pour faire comprendre aux candidats la réalité du métier.

La directrice par intérim Évelyne Poupet (à gauche) et la présidente de l'établissement, Frédérique Mériaudeau ont présenté les chantiers lancés depuis 8 mois © Radio France - Carl Dechâtre

Moderniser les établissements

L'outil de travail n'est pas négligé des projets de rénovation des établissement sont à l'étude. Notamment une restructuration du Foyer de l'Enfance. Estimé à 6 millions d'euros, ce projet n'est pas encore clairement défini (rénovation, reconstuction, construction d'un nouvel équipement ?). Mais il fait partie, affirme Frédérique Mériaudeau, des priorités du conseil départemental qui souhaite le voir aboutir avant la fin du mandat de l'assemblée actuelle. Des travaux sont également prévus dans le hall d'accueil de l'Espace Benjamin à Chaillac et dans la salle des repas du foyer La Bussière de Pérassay.

Redynamisation du parc immobilier locatif

Enfin un des atouts de Blanche de Fontarce c'est de pouvoir assurer une partie de son financement par ses revenus immobiliers issus d'un parc légué en même temps que le château de Touvent en 1920 par la famille De Fontarce. Ces logements, parfois laissés vacants, ont désormais, à l'exception d'un seul, tous des locataires. De quoi générer 450.000 euros de revenus annuels.