Blanquefort : à Magna Powertrain, "on parlera bientôt d'un plan social, c'est inévitable", juge la CFDT

"On attendait beaucoup de ce rendez-vous, des objectifs, des projets... on n'a rien eu de nouveau", déplore le délégué CGT à l'usine Magna Powertrain Bordeaux, ancien Getrag Ford Transmissions, Thomas Faure. Mardi 17 août, les cinq syndicats rassemblés autour de la table avec les responsables européens du groupe (CFE-CGC, CFDT et l'intersyndicale CGT, FO et CFTC) ont décidé de claquer la porte des discussions, expliquant qu'aucun projet n'avait été proposé à cette occasion pour pérenniser la production sur le site. Actuellement et jusqu'en 2025, l'usine produit des boîtes de vitesses manuelles pour un seul et unique client, Ford, ancien propriétaire des lieux avant la vente au groupe Magna.

Pour Thomas Faure, "le jour où Ford arrête de nous acheter des boîtes, nous ne travaillons plus". "On ne sait pas ce qu'on va devenir", s'interroge Benjamin, salarié à la maintenance, "on sait que le secteur automobile part en plus vers l'électrique, donc on a de moins en moins besoin des boîtes de vitesse...". La production a d'ailleurs été revue à la baisse pour faire face à la chute de la demande.

Les organisations syndicales réclament à la direction une ligne claire, après un an de stagnation, pour préserver les quelques 790 emplois : "il faut que les dirigeants de Magna nous disent pourquoi ils ont repris le site, ce qu'ils veulent faire et avec quel personnel, et qu'ils arrêtent de balader les gens", s'agace le secrétaire du Conseil économique et social et élu CFDT Jean-Robert Derose. Même si le doute semble déjà s'installer chez le syndicaliste. "On va finir cette boîte de vitesse pour Ford, mais derrière ? Je pense qu'on va parler d'un PSE [Plan de Sauvegarde de l'Emploi] dans quelques semaines, c'est inévitable".

Un nouveau Ford Blanquefort ?

D'autant que la proximité immédiate avec le site de Ford Blanquefort, fermé en 2019 après le licenciement des salariés, n'invite pas à l'optimisme. "C'est la continuité de Ford Blanquefort", analyse Thomas Faure, "pendant six mois, on a vu l'usine d'à côté se faire détruire et on se disait que quand les tractopelles auront fini, ils n'auront qu'à se déplacer de 25 mètres pour venir ici. C'est un drame annoncé...".

Du côté de la direction, on assume le fait de ne pas présenter de nouveaux projets dans l'immédiat. "Le marché automobile se tourne vers l'électrique", explique le directeur des ressources humaines de Magna Powertrain Bordeaux Olivier Boidin, "ça nécessite des investissements extrêmement importants et la décision doit être prise au plus haut niveau". Quant à savoir si le site de Blanquefort diversifiera sa production dans les prochains mois, "nous avons investi dans des prototypes, _des produits innovants qui seront présentés en fin d'année aux grands constructeurs_. De ces démonstrations pourraient découler un certain nombre d'opportunités dont le site pourrait bénéficier".