Blanquefort : l'aventure du Chalet Aquitain ou les limites du made in France

L'atelier du Chalet Aquitain fait partie des sites historiques de Blanquefort, né en 2013 sur les cendres de l'usine de chaussures pour enfants Mod8, définitivement fermée en novembre 2013, et qui avait alors laissé sur le carreau 80 personnes. Une fermeture à laquelle ne voulaient pas se résoudre d'anciennes salariés qui avaient courageusement remonté leurs manches pour reprendre le site de production, et en faire l'Atelier du Chalet Aquitain. Le positionnement est alors clairement made in France voire même made in Gironde. Mais après avoir remué ciel et terre, après avoir lancé plusieurs appels des fonds, après avoir gagné de nombreux prix de l'innovation et reçu des aides des collectivités territoriales, la responsable du Chalet Marli Marchyllie a du se rendre à l'évidence la mort dans l'âme: le made in France est certes très à la mode surtout depuis la crise sanitaire mais dans certains secteurs de l'économique come la chaussure pour enfants, la rentabilité est tout simplement impossible à atteindre.

Le made in France dans le secteur de la chaussure pour enfants, c'est le pot de terre contre le pot de fer! Marli Marchyllie

Du made in France au made in Europe

L'entreprise s'est donc transformée en 2018, en cédant l'atelier de production mais en gardant la partie distribution grâce à sa boutique installée juste à côté. En fait le Chalet Aquitain aujourd'hui ne fabrique plus de chaussures mais les revend. Avec un positionnement plus large que le made in France, le made in Europe. Les modèles viennent désormais de l'Italie de l'Espagne ou d'ailleurs. Leur point commun: toutes les marques sont de qualité avec un cuir et un façonnage haut de gamme. Depuis cet été, l'entreprise a même désormais son site internet.

Grâce à ce repositionnement, le Chalet qui n'emploie plus que 3 personnes, est aujourd'hui en bonne santé économique, il est même rentable, avec plus de 300 modèles chaque saison. Les mois de septembre et d'octobre qui sont parmi les plus gros mois de l'année seront évidemment déterminants pour la suite.

