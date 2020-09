Blanquefort : l'usine Getrag dans le flou après le retrait de Ford

Environ 200 personnes se sont rassemblées ce jeudi midi aux portes de l'usine. Les salariés s'inquiètent pour l'avenir et ne veulent pas finir comme leurs collègues et voisins de Ford Aquitaine Industries.

Une intersyndicale FO-CGT-CFTC appelait à un débrayage et un rassemblement aux portes de l'usine ce jeudi entre 12h et 15h. Environ 200 personnes ont répondu à l'appel : des salariés, des syndicalistes mais aussi quelques membres du NPA et le conseiller municipal de Bordeaux, ex-Ford, Philippe Poutou.

Tous font part de leur inquiétude face à l'avenir de ce site industriel qui fabrique des transmissions pour Ford. Fin août le constructeur américain a annoncé qu'il se retirait de l'usine Getrag au profit de l'actionnaire canadien Magna. Ford s'est engagé à maintenir des commandes jusqu'en 2024 mais ensuite il n'y a pas de garanties de maintien de l'activité.

Les dirigeants de Magna sont venus nous dire que pour l'instant ils n'avaient aucun projet

- Sylvain Chadourne, délégué CGT

Les 800 salariés de Getrag vont-ils subir le même sort que leurs voisins de Ford Aquitaine Industries Blanquefort ? Certains le craignent et ne font pas confiance à Magna pour trouver de nouveaux débouchés.

Régis Labasse, délégué FO chez Getrag Copier