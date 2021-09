Blanquefort : l'usine Magna Powertrain en activité partielle pendant six mois

Les 800 salariés de l'usine Magna Powertrain à Blanquefort entrent, ce vendredi, en situation d'activité partielle pour les six prochains mois. La faute à la crise de semi-conducteurs dans l'industrie automobile. Mais salariés et syndicats voient plus loin et craignent à terme la fermeture du site.

"Bonnes vacances et à la semaine prochaine". L'ambiance est à première vue détendue à la sortie de la séance du matin à l'usine Magna Powertrain à Blanquefort (Gironde), ce jeudi 30 septembre. Pourtant dès le lendemain, le site qui fabrique des boîtes de vitesse entre en activité partielle de longue durée (APLD).

Pendant six mois, l'usine va imposer à ses près de 800 salariés de rester à la maison sur des périodes données. "Ça peut être six jours, comme cette fois, mais aussi une seule journée", explique Jean-Robert Derose secrétaire du Conseil économique et social et élu CFDT. Conséquence de la pénurie mondiale des semi-conducteurs, ces petites pièces électroniques indispensables dans les voitures modernes. A l'œuvre depuis la crise sanitaire, elle empêche la production à Blanquefort.

La crainte de disparaître

Mais au-delà de cette crise il y a toujours, pour la voisine de l'ancienne usine Ford Blanquefort, la crainte de disparaître. "On est dans l'incertitude, il faut que la direction nous ramène des projets pour l'avenir, pour la pérennité du site. On veut qu'ils nous ramènent du travail, on ne demande que ça", lance William, salarié depuis 6 ans sur le site.

Des projets qui doivent être en lien avec l'avenir de l'industrie automobile : l'électrique. "On est sur la transition écologique, on est sur le changement de cap. Le train se prend maintenant. Et si on n'a pas des annonces rapides et de vision d'avenir, ça sera compliqué. Pour passer le cap des années 2025", affirme Jean-Robert Derose.

Alors en attendant, cette crainte autour d'une éventuelle disparition de Magna Powertrain à Blanquefort continue de grandir. "C'est notre grosse inquiétude, on ne s'en cache pas. Ils sont en train de finir de détruire l'usine soeur. Quand les pelleteuses auront fini, elles vont venir ici. On n'a rien qui nous rassure, aucun indicateur.C'est fatiguant de travailler un jour sur deux. C'est fatiguant de ne pas savoir de se projeter. C'est vachement anxiogène", détaille Thomas Faure, délégué syndical CGT.

84% du salaire net touché par les salariés durant les jours chômés

Il aimerait que son employeur s'inspire d'autres entreprises de l'automobile aussi touchées par le chômage partiel à cause du manque de semi-conducteurs. "Chez PSA ou chez Renault, ils profitent de ces périodes pour former leurs agents, les faire monter en compétence, y créer des nouveaux postes. Il y a vraiment une machine pour vraiment permettre l'avenir. Nous, on nous demande de bourrer, bourrer, bourrer. Et on ne comprend pas. On a des plans de formation qui ont été éclatés à 98%. Sans valorisation des compétences", s'exaspère Thomas Faure.

Pendant les jours chômés, les salariés de Magna Powertrain vont toucher 84% de leur salaire net, après un accord négocié entre direction et syndicats.