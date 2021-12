Blanquefort : les salariés de Magna Powertrain encore "très inquiets" pour leur avenir

Mis en activité partielle de longue durée (APLD) début octobre pour six mois, les près de 800 salariés de l'entreprise craignent pour leur avenir. Retour sur une année difficile et les perspectives d'évolution avec Régis Labasse, délégué Force ouvrière (FO).

2021 aura été une année compliquée pour les salariés de Magna Powertrain. Déjà inquiets quant à leur avenir faute de perspectives, les 790 salariés du site situé à Blanquefort ont été mis en activité partielle de longue durée (APLD) pour six mois à compter du 1er octobre. En cause : la pénurie mondiale de semi-conducteurs, des pièces précieuses pour l'électronique des véhicules, qui paralyse la production dans cette usine.

"L'entreprise a eu des volumes qui ont baissé : on devait faire 409 000 transmissions cette année, on en a fait 258 000", explique Régis Labasse, délégué Force ouvrière (FO) au sein de Magna Powertrain. Rencontré à Blanquefort, sur le site de l'entreprise, il essaie de porter un message optimiste, mais concède que "les salariés se sentent un peu délaissés par l'entreprise". "On est là pour travailler et on n'y pas va pas... Ça ne donne pas le moral", confie-t-il, tout en voulant rester "optimiste, pour ne pas saper le moral aux salariés".

Si on ne va pas vers l'électrique, on est très inquiets - Régis Labasse

Perspectives d'avenir troubles

D'autant qu'au-delà de la pénurie qui a contraint au ralentissement drastique de la production sur le site, les perspectives d'avenir étaient déjà troubles. Car, jusqu'en 2025, l'usine doit produire des boîtes de vitesses manuelles pour un seul et unique client, Ford, ancien propriétaire des lieux avant la vente au groupe Magna. Problème : la demande est en baisse et le constructeur, à l'image de ses concurrents sur le marché automobile, se tourne vers l'électrique.

"On essaie de travailler avec la direction pour trouver des projets, mais à l'heure actuelle, il n'y en a aucun de concret à Bordeaux. Notre entreprise travaille dessus, mais si on ne va pas vers l'électrique, on est très inquiets", analyse Régis Labasse.

Pour le syndicaliste, dans la mesure où Ford souhaite passer à l'électrique en 2030, comme d'autres constructeurs, "il pourrait être intelligent pour Magna Powertrain de travailler sur les fins de niche d'autres constructeurs, c'est-à-dire les fins de vie de véhicules thermiques de Renault ou Peugeot, par exemple... Ça serait intéressant et je sais que Bercy est intéressé par cela."

On essaye d'être dans la positive attitude, mais ce n'est pas facile - Régis Labasse

Le spectre d'un Ford Blanquefort bis

Malgré son optimisme revendiqué, Régis Labasse l'admet : la crainte d'un nouveau Ford Blanquefort est à vif. "Bien sûr... On a quand même des salariés qui ont travaillé dans les deux sites, on est dans une entreprise vieillissante... On avait embauché des jeunes il y a moins de cinq ans, mais ils sont en train de partir pour aller voir ailleurs, car ils ne peuvent pas se permettre de toucher 1 400 euros et d'avoir de l'APLD."

"On essaye toujours d'être dans la positive attitude, mais ce n'est pas facile, quand on voit ce qui se passe dans tout le marché automobile", déplore le délégué FO. À ses yeux, l'urgence est de passer vers l'électrique ou un autre projet qui offre des perspectives d'avenir. "Sinon, on ne voit pas comment ce site pourrait rester en France."