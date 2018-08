Blénod-lès-Pont-à-Mousson, France

Bientôt la rentrée ! Les élèves reprendront le chemin de l'école le lundi 3 septembre. Et à un peu plus d'une semaine du retour en classe nombreuses sont les familles qui arpentent les rayons des magasins pour acheter les fournitures scolaires. Pour les parents, la rentrée rime souvent avec stress et dépenses. Cette année le coût de la rentrée pour un enfant entrant en 6e s'élève 193,74 euros, ce qui représente une augmentation de 1,05% par rapport à 2017. Mais à Blénot-lès-Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, les familles n'ont pas à s'inquiéter. Ce jeudi et ce vendredi, la commune s'est chargée de distribuer gratuitement les fournitures scolaires aux familles.

L'opération bénéficie à des centaines d'élèves

Sur les étagères du local de cette école primaire, des cahiers, des classeurs, des stylo, des colles, et toutes les fournitures nécessaires pour bien démarrer à l'école. C'est un peu comme au magasin sauf qu'ici les parents ne passent pas à la caisse, "c'est vraiment agréable parce que j'ai trois enfants, je travaille à mi-temps et aujourd’hui les fournitures scolaire c'est un luxe avec les prix qui augmente" se réjouit Carole qui vient de récupérer des fournitures scolaires gratuitement pour son fils collégien, "et les enfants se rendent compte que les fournitures sont offertes par la mairie et qu'il faut en prendre soin alors que quand c'est les parents qui payent ce n'est pas forcément le cas" poursuit la maman "j'espère que dans les années à venir on gardera ce privilège".

La mairie dépense environ 35.000 euros par rentrée pour ces fournitures scolaires,"c'est un choix des élus de continuer à aider les familles avec ces fournitures encore aujourd'hui et malgré les difficultés qu'ont les communes et la mairie de Blénot-lès-Pont-à-Mousson. Les économies se font sur d'autres prestations, explique le maire, Bernard Bertelle, qui poursuit, parce que nos familles sont en difficulté puisque dans cette collectivité de 4.500 habitants il y a quand même plus de 350 chômeurs qui ne sont pas indemnisés. On n'a plus le plein emploi et on a des familles en difficulté donc, il faut les aider".

L'opération existe depuis une trentaine d'année et permet aux 260 collégiens et 522 élèves de primaire et de maternelle de Blénod-lès-Pont-à-Mousson d'obtenir gratuitement des fournitures scolaires.