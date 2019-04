"Bleu de brebis" : un député de l'Aveyron écrit au patron de Lactalis pour lui faire part de son inquiétude

Mayenne, France

"Il y a quelques jours, nous avons appris avec stupeur, en voyant le produit dans les rayons de la grande distribution, la mise en marché par votre groupe d'un "Bleu de brebis" sous la marque Société. C'est évidemment pour tous les acteurs de la filière Roquefort et de la zone de collecte définie par l'AOP à la fois une très mauvaise nouvelle et un non-respect des engagements conclus au titre de l'AOP" souligne, exaspéré, Arnaud Viala, député de l'Aveyron.

Le parlementaire vient d'écrire une lettre ouverte à Emmanuel Besnier, le PDG de Lactalis pour lui faire de son incompréhension et de son inquiétude : "Les stratégies industrielles et commerciales de votre entreprise pèsent lourdement sur les dynamiques du Roquefort" poursuit-il. Arnaud Viala souhaite entamer au plus vite un dialogue avec le dirigeant du groupe mayennais.

🔘#Lactalis, géant mondial et maison mère de Société, vient de commercialiser le bleu de brebis.

Mauvaise nouvelle pour les acteurs de la filière, il est vendu sous "Société" marque emblématique de l’AOP #Roquefort

Ma lettre ouverte à M. Besnier ▶️https://t.co/iy0LZGm1Kjpic.twitter.com/nBL2mFTBVX — Arnaud VIALA (@arnaudviala) April 11, 2019

Depuis le début avril, Lactalis vend donc un nouveau fromage appelé "Bleu de brebis" sous la marque "Société". Un ersatz de Roquefort pour les défenseurs de l’appellation protégée.