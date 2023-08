Bliesbruck-Reinheim : Voyage dans le temps grâce à Vita Romana

Gaulois, Romains et gladiateurs se promènent tranquillement au milieu du site archéologique de Bliesbruck-Reiheim. C'est sur ce site situé à la frontière franco-allemande qu'est organisé " Vita Romana ", ce samedi et dimanche 12 et 13 août. Des festivités ont lieu chaque année depuis 25 ans maintenant pour faire revivre ce site historique : reconstitution de villages Romain et Gaulois, démonstration de lutte, d'escrime et combat de gladiateurs, spectacle de fauconnerie etc. une plongée au cœur de l'Antiquité !

Marina est venu de Saarlouis avec son compagnon, par curiosité, elle est impressionnée par les costumes : "On dirait que tout est d'époque, les armures en cotte de maille, les boucliers, ils ont même des souliers en cuir !" Les enfants aussi sont ravis, Clément a 8 ans, ce sont les gladiateurs qui l'intéressent : "J'aime bien les casques et les protections en métal, moi aussi j'aimerais devenir un gladiateur !"

Des gladiateurs professionnels ont fait une démonstration de combat ! © Radio France - Louise Joyeux

Faire de la pédagogie

Vincent est gladiateur professionnel depuis 10 ans, il participe à des combats et des reconstitutions historiques, mais pour lui ce métier est avant tout un moyen de transmettre sa passion pour l'histoire : "Quand on voit que les enfants commencent à s'intéresser à l'histoire d'abord parce qu'il y a un côté spectaculaire c'est gagné, on a leur attention et après on peut aller plus loin avec eux et leur apprendre des choses", explique-t-il.

Cette année, la dimension franco-allemande de l'événement est particulièrement marquée, avec des activités proposées de chaque côté de la frontière.

Deux hommes s'entraînent avant une démonstration de lutte © Radio France - Louise Joyeux