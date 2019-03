Blocage à la maison d'arrêt de Belfort

Belfort, France

Des surveillants de prison, mais aussi des gilets jaunes, se trouvent devant la maison d'arrêt de Belfort ce mercredi matin. L'accès à l'établissement pénitentiaire a été bloqué entre 8 heures et 9 heures 30, avant l'intervention de la police, qui a levé le blocage. La mobilisation des surveillants fait suite à l'agression de deux de leurs collègues la semaine dernière à la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe.

Les surveillants qui bloquaient l'accès à la maison d'arrêt de #Belfort viennent d'être délogés par la police pic.twitter.com/GG5WH4ipyS — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) March 13, 2019

Les surveillants demandent plus de moyens à Belfort

Les surveillants de Belfort se mobilisent en soutien à leurs collègues agressés. Cela fait plusieurs jours qu'ils débrayent, mais c'est la première fois depuis la semaine dernière qu'ils bloquent leur établissement. Ils demandent plus de moyens pour exercer leur métier. Des moyens humains, mais aussi "techniques" : "On est seul sur coursive (...) on a qu'un sifflet s'il se passe quelque chose. On a absolument rien. On n'est pas protégés " alerte Magalie, surveillante à la maison d'arrêt de Belfort.

C'est de pire en pire, ça évolue vraiment très mal. C'est de plus en plus violent" - Cathie, surveillante à la maison d'arrêt de Belfort depuis 20 ans

Le représentant du syndicat Force Ouvrière à la maison d'arrêt de Belfort, Sébastien Tommezoli, était mobilisé avec ses collègues ce mercredi matin. Selon lui même si la maison d'arrêt de Belfort est un établissement de moindre taille, il connaît les même problématiques que les plus grandes prisons. "On a des détenus agressifs, des cas psychiatriques très lourds à gérer (...) Beaucoup de détenus n'ont plus peur du "bleu" (...) On se retrouve avec des objets dangereux : des couteaux en céramique ou encore des armes artisanales" explique le représentant syndical.