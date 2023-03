Réforme des retraites : la mobilisation s'annonce forte le 7 mars en Alsace

Trois semaines après les dernières manifestations dans la rue contre la réforme des retraites, c'est le grand rendez-vous que les opposants attendent. Mardi 7 mars, les syndicats appellent à "mettre la France à l'arrêt". Quelles mobilisations et quelles répercussions en Alsace ? On fait le point.

Écoles et cantines

Le Snuipp/FSU, principal syndicat du primaire annonce une mobilisation équivalente au premier mouvement du 23 janvier, avec 70% de grévistes. À Strasbourg, les cantines des écoles maternelles et primaires seront fermées. Un accueil périscolaire sera assuré "dans la mesure du possible" précise la mairie dans un communiqué.

Transports en commun

Plusieurs lignes de cars seront perturbées toute la journée du 7 mars, annonce la CTRB, la compagnie des Transports du Bas-Rhin, notamment les lignes 203, 205, 210, 220, 230, 240, 257, 260 et 270. La compagnie recommande aux utilisateurs de consulter leur site . Les autres lignes non citées ci-dessus circuleront normalement toute la journée.

A Strasbourg, la CTS, des perturbations sont également à prévoir. Les lignes de tram A, B, C et D circuleront toutes les 14 à 16 minutes. Le tram E et F circuleront toutes les 20 à 30 minutes. Les bus G, H, L1, L3, L6, 2, 4/4a, 13, 14, 24, 17, 19, 30, 40, 50, 57,67 et 70 circuleront avec un temps d'attente de 10 à 30 minutes entre chaque passage. Certains arrêts ne seront pas desservis . Les bus 10, 15 et 29 ne circuleront pas du tout. Les autres lignes fonctionneront normalement ainsi que le services Flex'hop, les services Taxibus et les circuits scolaires.

Le trafic des trains très perturbé

Un train INOUI et OUIGO sur cinq sera assuré sur l'axe Est. Pour l'international, il n'y aura aucune liaison France Allemagne. Aucune circulation d'Intercités de jour ni de nuit lundi-mardi et mardi-mercredi. Pour le trafic régional, en moyenne un TER sur cinq est prévu sur le réseau. Les perturbations débuteront dès lundi soir. Pour mardi, la SNCF n'a pas encore communiqué le détail des trains en circulation.

Cinq rassemblements en Alsace

Cinq rassemblements sont prévus pour cette journée du 7 mars. Trois dans le Bas-Rhin et deux dans le Haut-Rhin :

À Haguenau : dès 7h au rond-point à proximité de la société Schaeffler. Un cortège partira à 9h.

À Schiltigheim : à 12h30 devant la place de la mairie.

À Strasbourg : à 14h, départ du cortège avenue de la Liberté

À Colmar : à 13h30 devant la préfecture, départ du cortège à 14h15

À Mulhouse : à 14h place de la Bourse