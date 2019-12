Blocage de dépôts pétroliers : des réquisitions dans le Finistère, pénuries en Mayenne et en Ille-et-Vilaine

Quatre dépôts pétroliers étaient toujours bloqués dimanche à Brest, Lorient, Le Mans et près de Rennes. Près de Laval et Rennes des stations sont à sec, d'autres sont réquisitionnées dans le Finistère. Une réunion est prévue ce lundi matin à Bercy avec les professionnels du BTP.

Le mouvement de blocage des dépôts pétroliers dans l'Ouest de la France provoque des pénuries, alors qu'une réunion est prévue à 11h à Bercy avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les artisans du BTP protestent contre la suppression en juillet 2020 du gazole non routier (GNR) qu'ils mettent dans leurs engins de chantier. Un carburant "coloré" qui est "détaxé" de 50 centimes en moyenne par litre.

Stations-service réquisitionnées dans le Finistère

Plusieurs stations-service du Finistère ont fermé leurs portes ce week-end, par manque d'approvisionnement, après trois jours de blocage du dépôt pétrolier de Brest. Le préfet du Finistère a donc décidé de réserver 11 stations-services (à Brest, Quimper, Morlaix et Châteaulin) aux véhicules d'urgence, de secours et soins aux personnes, aux véhicules de services sanitaires, d'interventions d'urgence sur les réseaux de distribution et aux transports funéraires.

Pénuries à Rennes

Des stations-services sont aussi fermées en Ille-et-Vilaine, rapporte France Bleu Armorique, à Rennes et dans son agglomération. À Rennes-Cleunay, la station est fermée, tout comme à Chartres-de-Bretagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Des pompes sont aussi en rupture de diesel et de diesel excellium à Rennes et Vern-Sur Seiche, à quelques mètres du dépôt bloqué.

Station fermées en Mayenne

Des stations-service sont également fermées dans le département de la Mayenne, rapporte France Bleu Mayenne, par l'effet conjugué du manque d'approvisionnement et de la ruée des automobilistes vers les pompes. Les cuves sont par exemple entièrement vides au Super U de L'Huisserie, près de Laval, au Carrefour Market de Changé et au Leclerc de Saint-Berthevin. Au moins trois autres stations indiquent être fermées par précaution.

Pas d'alerte au Mans

De son côté, la préfecture de la Sarthe assure qu'il n'y a "pas d'alerte" quant aux niveaux de carburant à disposition des automobilistes. "Aucune station d'essence n'est fermée", selon les autorités alors que 55 patrons d'entreprise de BTP se relaient jour et nuit pour bloquer le dépôt pétrolier rapporte France Bleu Maine.

Ruée à la pompe aussi à Nîmes, mais en prévision de la grève du 5 décembre

Plusieurs centaines de voitures ont défilé dans les stations services de Nîmes note France Bleu Gard Lozère. La raison de cette cohue dans le Gard ? C'est la peur du blocage des raffineries la semaine prochaine, alors qu'une grève menace de paralyser les transports en commun le 5 décembre.