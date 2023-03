Blocage de la zone industrielle et portuaire du Havre : "les entreprises souffrent", alertent les patrons

"Blocage de la zone industrielle et portuaire du Havre : les représentants du monde économique réagissent !", écrivent neuf représentants des entrepreneurs du secteur havrais et de Caux, dans un communiqué. Depuis le 19 janvier et la première journée d'action contre la réforme des retraites , les manifestations et les grèves s'amplifient dans la région. Mais depuis mars, les blocages d'accès aux entreprises par des syndicalistes et des manifestants se font plus nombreux.

Dans un courrier largement diffusé, les représentants du monde économique du Havre et de la pointe de Caux affirment "leur attachement au dialogue social, à la libre expression des opinions et des idées dans le cadre civil, légal et constitutionnel".

"Confrontation radicale"

Toutefois, ils déplorent que "cette confrontation d’idées soit instrumentalisée et son expression ait dérivé dans la confrontation radicale et le blocage". Et ils alertent : "nous sommes inquiets quant aux conséquences auprès des acteurs de l’économie locale du Havre et de la pointe de Caux. Les entreprises souffrent gravement, au point pour certaines à la trésorerie fragile, d’être menacées dans leur solidité voire leur existence".

"Ce sont plusieurs centaines de PME sous-traitantes qui subissent également ces entraves à la liberté de pouvoir exercer leur activité, détaillent-ils. Enfin les commerçants de proximité, les artisans, Hôteliers et les professions libérales qui assurent le quotidien des Havrais sont sévèrement touchés dans leur activité".

"Ces blocages répétés, imprévisibles, parfois violents entravent la liberté de travailler de ceux qui le souhaitent et mettent en jeu la sécurité de certaines installations ", rappellent-ils.

Les acteurs économiques normands alertent "avec la plus grande gravité des conséquences de ce mouvement dur sur les entreprises". Au-delà de ces lourdes pertes immédiates, ils souhaitent "attirer l’attention sur les impacts induits, sur les investissements, sur l’emploi, sur le développement et la structuration du tissu économique local et les flux commerciaux qui se détournent durablement" du territoire.

Ils prédisent enfin qu'"à terme des centaines d’emplois sont menacés. Tout comme nous sommes pour le respect du droit de grève, nous souhaitons avoir le droit de travailler librement et sans entrave."