Blocage de Magyar à Arc-lès-Gray : le patron débloque le site lui même à la meuleuse

Pas de sortie de crise en vue chez Magyar à Arc-lès-Gray. Les salariés de cette usine produisant des camions citernes se sont mis en grève la semaine dernière pour réclamer des hausses de salaires et ils ont même repris le blocage du site ce mardi matin. Le directeur de l'usine est du coup venu en personne couper la chaîne qui bloquait le site avec une meuleuse pour permettre à quelques employés d'entrer. Mais une centaine de salariés continuent à faire grève.

Aux yeux des grévistes, la proposition de la direction lundi est très insuffisante explique Sébastien Darbelet, délégué syndical CFDT chez Magyar : "On n'est vraiment pas écoutés par notre direction, on a été abandonnés par notre PDG. ils campent sur leur positions pour dire que leur proposition de 0,5% d'augmentation générale est la meilleure. l'augmentation individuelle de 1% est à la tête du client. "

Une direction "sourde au dialogue social" selon la CFDT

Et de déplorer aussi le manque de dialogue social : "On a une direction complètement sourde au dialogue social, et ce depuis des années. On l'a vu encore avec la direction qui coupe la chaîne à la meuleuse. L'année dernière on a bossé pour le Covid, on leur sort des camions. On veut juste _un geste pour les salariés après de 10 ans de bénéfices_" conclut Sébastien Darbelet.

Magyar emploie près de 220 salariés à Arc-lès-Gray

Magyar est l'un des principaux constructeurs de citernes sur camion ou semi-remorque, pour des liquides alimentaires ou pétroliers, la société emploie 185 personnes en CDI et 35 à 40 intérimaires. Sollicitée la semaine dernière, la direction de l'usine n'a pas souhaité communiquer.