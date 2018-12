Blocage des lycées en Béarn : contre la réforme et pour la baisse du gas-oil

Deux cents lycéens ont bloqué l'entrée du lycée Saint Cricq à Pau ce vendredi matin. D'autres établissements en Béarn on répondu à ce mot d'ordre de grève des élèves.

Pau, France

Dans plusieurs lycées du Béarn, les lycéens ont bougé ce matin. A Lescar, Mourenx, Gelos et à Pau au Lycée St Cricq des élèves bloquent l'entrée ce matin. Au lycée Saint Cricq 200 élèves environ se sont rassemblés devant l'entrée. Des poubelles et du mobilier urbain ont été entassés, mais les élèves non grévistes avaient la possibilité de passer par une petite entrée. Les cours sont quand même très perturbés.

200 lycéens environ devant Saint Cricq ce vendredi matin © Radio France - Daniel Corsand

Les manifestants affirment se mobiliser en soutien des gilets jaunes, mais aussi pour exprimer leur opposition à la réforme des lycées, l'amélioration de "parcoursup" et contre la baisse des APL .