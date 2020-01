Blocage des ports : chômage partiel et flotte à l'arrêt pour un transporteur mayennais

Département Mayenne, France

Ce vendredi, la réforme des retraites sera officiellement présentée en conseil des ministres, malgré le peu d'avancées dans les négociations avec les partenaires sociaux, sur les questions de pénibilité et d'emploi des seniors notamment. La mobilisation contre le texte dure depuis plus d'un mois dans les différents secteurs, et elle s'est étendue cette semaines aux ports de France, avec des blocages à Saint-Nazaire, La Ciotat, Marseille ou encore Le Havre. Le but : toucher l'économie française.

Ces blocages ont des conséquences directes sur des entreprises de la Mayenne. La société TCM (Trans-Containers du Maine) à Laval par exemple. L'entreprise travaille à 90% avec le port du Havre. Elle se charge de récupérer les containers des bateaux avant de les transporter dans le Grand Ouest vers des plateformes logistiques ou des entreprises. "Notre flotte est à l'arrêt, nos trente véhicules sont garés dans notre cour, et les conducteurs sont au chômage partiel" explique le chef d'entreprise.

"Les sociétés de transport sont prises en otage mais aussi les industriels qui exportent leur marchandise parce qu'on ne peut pas emmener les containers pleins sur les terminaux" poursuit Jérôme Foubert. Des conséquences sur toute la chaîne logistique donc et une perte future en terme de chiffre d'affaires pour l'entreprise mayennaise.

Dans un communiqué, la présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morançais a fait part de sa colère face aux blocages des ports. Elle en appelle "à la responsabilité des grévistes".