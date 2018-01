Blocage des prisons : le syndicat FO pénitentiaire réclame plus de moyens pour gérer les détenus radicalisés

Par Clément Conte, France Bleu Champagne-Ardenne

La mobilisation des surveillants continue ce jeudi dans certaines prisons en France. Parmi elles, les maisons d'arrêt de Reims et de Troyes et la centrale de Clairvaux (Aude). Le syndicat FO pénitentiaire réclame plus de moyens pour canaliser et contrôler les détenus radicalisés.