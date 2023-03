Blocage du barrage écluse de Bollène : "on espère que le président changera d'avis"

Le blocage continue au barrage de Bollène.

L'usine hydro-électrique a réduit sa production depuis une semaine. L'écluse est également fermée : aucun bateau ne peut naviguer sur le Rhône. Une centaine d'électriciens grévistes maintient un piquet de grève jour et nuit. Des employés de la centrale nucléaire de Tricastin à quelques kilomètres les rejoignent chaque jour pour refuser la réforme des retraite.

Les grévistes du barrage et de la centrale nucléaire ont l'intention de rejoindre des points de blocage ou filtrage sur les ronds points mercredi matin.

Prendre exemple sur le système de retraite des électriciens

Les grévistes électriciens ne comprennent toujours pas la réforme de la retraite. Ils proposent au gouvernement de prendre exemple sur le régime de retraite du secteur de l'énergie, un régime spécial menacé par la réforme.

Eric Lefaucheur, délégué Force Ouvrière des électriciens de l'usine hydro-électrique de Bollène, explique que "notre système est excédentaire. Il est pionnier ; il génère suffisamment d’argent pour nos retraites et l’excédent est distribué aux autres régimes qui ont des difficultés. Pourquoi tout le temps tirer les gens vers le bas ? Notre système fonctionne et il est pérenne*. Il faut développer ce système et en faire bénéficier toute la population. C’est notre combat."*

L'espoir que le président change d'avis

Piquet de grève les boules à la main : quelques grévistes jouent à la pétanque. Mais pour Stéfan Goded de la CGT, une semaine de blocage, ce n'est pas des vacances : "pas du tout ! Tous les gens sur le piquet de grève seraient mieux chez eux ou en train de travailler. On a le droit de se détendre pour voir comment on peut faire basculer les choses. Le président peut changer d’avis". Il ajoute avec un sourire : "comme dit, il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis !"

La bascule dont parle ce gréviste, ça pourrait être un référendum d'initiative partagée. C'est l'espoir de Sébastien Beaudry de la CGT : "on espère avec le référendum qu’on aura une interaction sur cette réforme antisocial"

Blocage de l'écluse et soutien des employés du nucléaire de Tricastin

Quelques mètres plus bas, l'écluse est vide. "Plus aucun bateau ne circule sur le Rhône" explique Matthieu, gréviste accoudé au parapet face au chenal vide : "c’est tout fermé. Nous sommes sur l’emplacement des grues pour enlever les batardeaux de l’écluse de Bollène".

Blocage aussi tous les matins quelques kilomètres à l'entrée de la centrale nucléaire. Charlotte Perrin de la CGT Tricastin vient ensuite soutenir le blocage sur le barrage Blondel de Bollène : "on fait la démonstration qu’on tient entre nos mains notre outil de travail. C’est clairement un avertissement*. Ce mardi matin à l’assemblée générale du site du Tricastin, il y avait 600 personnes sur place ou en visio pour voter la poursuite de l’action".*

L'intersyndicale Force ouvrière CGT prévoit de se déplacer sur des ronds-points autour de Bollène mercredi.

Piquet de grève devant l'usine hydro-électrique de Bollène © Radio France - Philippe Paupert

L'écluse de Bollène est fermée © Radio France - Philippe Paupert