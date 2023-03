Blocage du dépôt de carburant à Donges : après le 49.3 "on est plus déterminé que jamais"

Salariés de la centrale de Cordemais, de la raffinerie de Donges, d'Elengy, mais aussi portuaires, dockers, cheminots ou salariés du BTP, se relaient devant les grilles du dépôt pétrolier SFDM à Donges depuis mercredi soir. Du café, de quoi grignoter, la sono et surtout de quoi faire pour les barricades.

Des feux, des troncs d'arbres et des pierres jonchent la route jusqu'au dépôt SFDM qui alimente les stations services de l'Ouest de la France © Radio France - Hélène Roussel

"On s'attend à se faire déloger par les CRS assez rapidement, mais en attendant, on renforce le blocage". Avec des pneus, des troncs d'arbres, du charbon, des pierres tout le long de la route qui mène aux cuves. "Ce sera long de déblayer pour laisser passer les camions" sourit un gréviste.

"De toute façon, si on nous déloge, on ira ailleurs". L'usage du 49.3 par le gouvernement n'est pas une surprise "mais ça nous donne encore plus de motivation à poursuivre. Le gouvernement peut encore faire machine ailleurs. Nous en tout cas, on ne reculera pas" assure un délégué syndical.