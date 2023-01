Blocage du port de Bayonne pour exiger le retrait de la réforme des retraites

Après la manifestation du 19 janvier dernier dans les rues de Bayonne, les syndicats haussent le ton. À l'appel de la CGT, ce jeudi 26 janvier une cinquantaine de manifestants a bloqué l'entrée de la zone portuaire sur la commune de Tarnos entre 8h30 et 10h30. Parmi les manifestants : des dockers en grève pendant 24 heures, des enseignants, des salariés de Celsa ou des agents des collectivités territoriales.

"Nous voulons bloquer l'économie localement et perturber l'activité pour essayer de faire prendre conscience qu'il faut retirer cette réforme des retraites. C'est nous qui produisons les richesses et nous pourrions être aussi en capacité de les contrôler. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la Sécurité sociale depuis des années" a expliqué Serge Lescamela, professeur au lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse et secrétaire départemental et régional de la CGT éducation.

"Nous devons maintenir la pression face au gouvernement et montrer notre détermination contre cette réforme inadmissible des retraites à 64 ans avec 43 annuités, sachant que l'espérance de vie en bonne santé est quand même de 64 ans dans ce pays" selon Serge Lescamela.

À Tarnos, ce jeudi matin des militants des syndicats SUD, Solidaires, FSU et LAB ont rejoint le cortège. Seuls les camions ont été bloqués pendant deux heures. Les automobilistes ont pu circuler normalement entre Tarnos et Bayonne.

De son côté, ce jeudi la CFDT a distribué des tracts à l'hôpital de Bayonne et près du restaurant universitaire, place Saint André. L'intersyndicale prépare maintenant la nouvelle grande journée de mobilisation qui aura lieu mardi 31 janvier prochain. À Bayonne la manifestation s'élancera depuis la place Sainte-Ursule près de la gare à 10h.

Les manifestants haussent le ton en bloquant l'économie © Radio France - Franck Dolosor