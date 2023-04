Blocage en cours sur la départementale entre le Pontet et Sorgues par des salariés de Sonelog

Des pneus et des palettes brûlent ce vendredi matin entre le Pontet et Sorgues, sur la départementale 907 à hauteur du rond-point où se situe le Mac Donald. Des salariés de Sonelog dévient les poids-lourds et les voitures, à deux pas de l'entreprise de matériel électrique à proximité. Voilà plus de 20 jours que les salariés ont entamé un bras de fer avec leur direction pour réclamer une prime mais la direction leur refuse.

Les salariés vont ensuite rejoindre le site de Sonelog et le piquet de grève. Le dialogue est interrompu avec la direction, qui à la demande de prime de 1000 euros répond par une proposition de rupture conventionnelle jugée insupportable par les salariés. La direction poursuit 19 d'entre eux devant la justice pour le blocage de l'entreprise.