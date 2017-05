Blocage et attente chez GM&S Industry

Depuis jeudi, les salariés menacent de faire exploser leur usine sous traitant automobile de La Souterraine. Face au blocage, le préfet annonce une réunion lundi avec tous les interlocuteurs, dont les constructeurs.

Les 277 employés de GM et S sont prêt à tout pour faire entendre leur colère et réclamer des réponses de la part des constructeurs automobiles. Ils occupent depuis ce jeudi matin leur usine de la Souterraine, des équipes se relaient jour et nuit. Hier, ils avaient commencé par détruire deux machines de production.

Le positionnement de bonbonnes de gaz aux quatre coins du site et la menace de faire exploser l'usine aura eu au moins un avantage : attirer l'attention des médias nationaux, des chaines de télévision ont notamment fait le déplacement à La Souterraine, de quoi faire parler du sort des ouvriers creusois dans toute la France. Les salariés espèrent que le nouveau président Emmanuel Macron et son gouvernement se saisiront rapidement du dossier, avant la date butoir du 23 mai (l'usine risque alors d'être liquidée).

#GM&S V. Labrousse (CGT) devant les salariés : "Ils veulent nous emmener à la liquidation judiciaire" pic.twitter.com/tJXJ8xDRTQ — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 12, 2017

Bercy ne semble plus à la manoeuvre dans les négociations, le préfet de la Creuse reprend le dossier et annonce une réunion ce lundi avec l'ensemble des acteurs, dont les constructeurs automobiles et les repreneurs potentiels.

Le communique de la préfecture de la Creuse au sujet de GM&S

Sur place, les salariés se posent de nombreuses questions, des rumeurs tournent : le repreneur potentiel (GMD) aurait renoncé, ou encore le directeur d'appui du site (nommé dans le cadre du redressement) aurait jeté l'éponge face à l'attitude des constructeurs, c'est en tout cas ce qu'il affirme dans le journal Libération. Les jours à venir seront déterminants.