Blocages des dépôts pétroliers : la Fédération des travaux publics de Bretagne n'est pas solidaire

Réunie en conseil d'administration ce vendredi, la Fédération régionale des travaux publics en Bretagne (FRTP) "n'est pas solidaire des actions de blocage". Bloqués depuis trois jours, les dépôts pétroliers de Brest, dans le Finistère, et Lorient, dans le Morbihan, sont toujours gênés par des engins stationnés devant les accès. Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine, a lui été débloqué ce jeudi par les forces de l'ordre. Ce vendredi, des opérations escargot menées par des professionnels d'entreprises de travaux publics ont provoqué de forts ralentissements dans les Côtes d'Armor.

Gel de la TIPCE

Et ce vendredi, la FRTP, qui représente 987 entreprises de travaux publics et 12.000 salariés en Bretagne, se dit "très inquiète pour les semaines à venir et le plan de résilience" lui "parait très insuffisant pour [ce] secteur économique". Néanmoins, la Fédération des travaux publics de Bretagne "ne s’associe pas aux actions de blocages qui commencent à paralyser toute la chaine de production du secteur, mais également d’autres secteurs économiques, explique son président François Coville. La FRTP Bretagne estime qu’il n’est pas judicieux d’ajouter une crise à la crise."

La FRTP Bretagne demande toujours au gouvernement le gel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE). La Fédération veut aussi pouvoir rediscuter les contrats des marchés publics et des marchés privés, avec "la publication rapide d’une circulaire visant à définir les modalités concrètes de mise en œuvre de la théorie de l’imprévision et des circonstances imprévues, celles-ci ne pouvant en pratique qu’être très rarement invoquées", souligne la FRTP dans ce communiqué.