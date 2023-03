Blocages et actions coup de poing des étudiants de l'université de Lille contre la réforme des retraites

Les étudiants lillois ont répondu présents pour la journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites avec plusieurs actions menées ce jeudi. A Lille 2 d'abord, la faculté de droit du quartier de Moulins, à Lille : des étudiants ont bloqué tôt le matin les accès au site. La direction a du coup décidé de maintenir la faculté fermée jusqu'à lundi matin, les cours sont assurés en distanciel.

En fin de matinée, c'est sur le site de Lille 3, le campus de Pont de Bois, à Villeneuve d'Ascq que la mobilisation s'est poursuivie sous la forme d'une opération "Restaurant universitaire gratuit" menée par des membres de syndicats étudiants et des étudiants engagés. L'opération a ciblé l'un des restaurants universitaires du campus où 150 repas ont été délivrés gratuitement aux étudiants. Pour Astrid, membre du Comité de mobilisation de Lille 3 contre la réforme qui a vu le jour cet hiver, l'intérêt de cette opération était de sensibiliser les étudiants à la question et de les inciter à se mobiliser contre la réforme des retraites : "Comparativement à un blocage, ça permet de mieux faire comprendre que c'est contre la précarité étudiante. Et c'est ce qui se passe avec la réforme des retraites, c'est de la casse sociale, c'est de la précarisation. Et puis un étudiant sur deux travaille, donc ça nous concerne !". L'intérêt selon elle est aussi de montrer que la mobilisation peut payer et qu'elle permet d'obtenir des choses.

Il a été décidé en assemblée générale que de nouvelles actions seront menées dans les prochains jours - Odile Senellart

Une assemblée générale a ensuite été organisée sur le campus. Il y a été décidé de mener de nouvelles actions dans les prochains jours mais elles n'ont pas encore été arrêtées. Puis une partie des étudiants mobilisés se sont rendus Place de la République à Lille rejoints par des représentants de syndicats. Ils étaient entre 150 et 200 rassemblés.