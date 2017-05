Bloctel ne bloque pas grand chose

Le démarchage téléphonique continue d'exaspérer les consommateurs. Malgré le dispositif Bloctel qui ne semble guère efficace

Depuis la mise en service du dispositif il y a tout juste un an, quatre millions de personnes se sont inscrites sur Bloctel pour ne plus être démarchées au téléphone. Que ce soit sur leur mobile ou sur leur fixe. Le magazine 60 millions a enquêté pour en avoir le cœur net.... Les résultats sont largement insuffisants.

47 % des consommateurs inscrits sur Bloctel estiment qu'ils reçoivent toujours autant d'appels intempestifs qu'avant. Cela dit, 15 % ont constaté une nette baisse et 38 % une petite baisse. Quant au nombre d'appels reçus, il est au contraire en hausse depuis un an. 39 % des personnes interrogées par 60 millions ont compté au moins un appel par jour sur leur ligne fixe. Et 91 % en reçoivent au moins un par mois. Sur le mobile, on n'est moins dérangé. 5 % des abonnés disent recevoir un appel non désiré par jour.

Les entreprises n'ont pas joué le jeu ?

Si. Enfin 600 d'entre elles ont officiellement fourni leurs fichiers d'appels à Bloctel, qui les a nettoyés. Tous les numéros de ceux qui se sont inscrits sur le site ont été enlevés. Soit 970 millions de numéros. Mais c'est 1 % seulement des entreprises concernées.... Résultat les appels continuent à se multiplier et les plaintes explosent. En neuf mois de temps, Bloctel a reçu 600 000 réclamations. Principaux secteurs incriminés la rénovation du logement, les énergies renouvelables, les offres d'énergie et de téléphonie ou d'internet et les assurances. Il est inutile de bloquer leur numéro parce qu'ils en changent régulièrement. Ils utilisent de faux numéros pour vous appeler ce qui est pourtant interdit.

Et parfois derrière ces appels il y a de véritables arnaques

Parfois on vous laisse un message en vous demandant de rappeler un numéro. Avec ou pas un prétexte comme un lot que vous auriez gagné et qu'il faut aller chercher ou un colis ou un problème avec une facture.... C'est ce qu'on appelle un ping call. Le numéro qu'on vous demande de rappeler est surtaxé et l'addition peut vite grimper. Cette pratique est d'autant plus trompeuse que l'appel émane d'un numéro qui a l'apparence d'un numéro normal, pas surtaxé. Les escrocs vont même jusqu'à utiliser des numéros qui ont le même indicatif que le vôtre pour endormir votre méfiance.

Dominique Esway