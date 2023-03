Blocus d'une zone logistique du Nord Drôme : "montrer qu'on peut mettre l'économie à genoux" pour la CGT

Les militants sont restés sur place un peu plus de quatre heures

Environ 80 militants CGT isérois, essentiellement venus de Roussillon, se sont rassemblés au petit matin ce lundi à l'entrée de la zone d'activités Axe 7 côté Drôme. Le lieu a été choisi parce que cette zone logistique dessert tout le Nord Drôme et Nord Isère. Environ 70 poids lourds ont été bloqués.

"Leur faire mal au portefeuille"

L'opération se voulait une démonstration de la capacité à perturber l'économie locale pour s'opposer à la réforme des retraites. "A la CGT, on pense qu'il faut mettre l'économie à genoux. On sait que ce n'est pas un barrage de quatre heures qui va bloquer l'économie mais c'est en multipliant ce genre d'actions qu'on peut inciter les salariés à se mettre en grève dans les entreprises" explique Anthony Martinez, le secrétaire de l'union locale CGT de Roussillon."On sait que cette réforme est voulue par Emmanuel Macron, mais aussi le Medef. Si on veut les faire reculer, il faudra leur faire mal là où ça leur fait mal, c'est-à-dire au portefeuille."

D'autres actions coups de poing sont d'ores et déjà prévus dans les prochains jours.