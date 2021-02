BLR Aviation cherche des investisseurs pour industrialiser sa fabrication de drônes

BLR Aviation cherche des investisseurs privés pour pouvoir industrialiser sa fabrication de drones et toucher de plus gros marchés

A l'origine de BLR Aviation à Orange, Damien Blairon. Cet ancien d'Airbus, a voulu mettre son savoir-faire au service de sa passion. Et il a fait de sa société, l'un des rares fabricants de drones intégrales. "Nous sommes un des rares derniers constructeurs de monocoques composit, nous sommes même peut-être les seuls", explique le dirigeant de BLR Aviation.

Les clients de BLR aviation sont d'horizons divers. "Cela peut être des centrales nucléaires qui ont des besoins spécifiques, mais aussi le groupe Bouygues construction, Eiffage, des particuliers aussi ou des entreprises qui ont besoin d'embarquer des capteurs spécifiques qu'ils ne trouvent pas sur le marché actuel. "

"L'objectif principal est de sortir du garage par un investissement et industrialiser notre procédé de manière à produire uniquement des kits de drones" - Damien Blairon

Les drones de BLR Aviation font de la captation d'images, mais peuvent aussi se transformer en drone sauveteur. "On peut aussi apporter des secours et c'est clairement un secteur que BLR Aviation privilégie. On a un espèce de containers positionné sous le drone qui peut être largué sur la cible avec un parachute. Cela permet d'intervenir dans des zones difficiles d'accès, là où le drone ne peut pas se poser. "

Chez BLR Aviation, tout est fait à la main. Un travail de précision qui ne permet pas de sortir plus de trois drones par an. Alors pour pouvoir rester compétitif, Damien Blairon cherche des investisseurs : "On est énormément sollicités, dernièrement c'était la Royal Navy. Le problème c'est que nous sommes trop petits donc nous faisons peur. L'objectif principal est de sortir du garage par un investissement et industrialiser notre procédé de manière à produire uniquement des kits de drones, ce qui simplifierait beaucoup les choses."