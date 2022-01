Avoir 20 ans en 2022 - Deux Toulousaines créent un "Le Bon Coin" avec service de livraison pour les étudiants

A l'occasion de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022", ce mardi 18 janvier, France Bleu Occitanie met un coup de projecteur sur deux jeunes entrepreneuses toulousaines. Paula Guillot et Pauline Noëll, 24 ans, ont monté Bobby, un site internet faits par les jeunes pour les jeunes. Depuis septembre cette start up de l'économie sociale et solidaire se rend chez les particuliers pour récupérer gratuitement les vieux meubles afin de les revendre et de les livrer à petits prix aux étudiants. Le service est pour l'instant proposé sur l'agglomération toulousaine.

"On verra où ça nous mènera, mais on se donne à fond"

Qu'est-ce qui fait qu'on veut monter sa boite quand on a 20 ans ? C'est d'abord une histoire d'amitié, raconte Paula Guillot, diplômée en économie qui a suivi sa copine Pauline, sorti d'une école de management : "Pauline a commencé le projet, et je m'y retrouvais tellement que je me suis dis 'let's go'!". Depuis, elles ont appris plein de choses : retaper des vieux meubles, créer un site internet, gérer leur communication sur les réseaux sociaux.

Mais ce qui les a motivé le plus, c'est l'aspect écologique du projet. En réemployant environ 300 meubles, leur petite entreprise a permis d'économiser en trois mois l'empreinte carbone d'un Français par an. "On est très fières de ce résultat, explique Paula, c'est un pari qu'on a envie de relever. On verra où ça nous mènera mais tous les jours on est dessus, on se donne à fond". Mener un projet qui lui ressemble, plutôt que de faire de l'argent, c'est ce qui caractérise sa génération, estime Paula : "on est une génération qui a besoin de trouver du sens dans son travail. On ne travaille plus pour travailler, on a envie de se lever le matin en se disant qu'on est heureux de faire ce qu'on fait."

Des revenus grâce aux concours de jeunes entreprises

Pour l'instant Paula est obligée de travailler en service civique à coté, dans une entreprise de conseil en économie sociale et solidaire. "On a l'impression qu'on est dans une faille du système. On n'a pas de RSA, ni de chômage parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a fait que des stages. Ca constitue un frein" pour les jeunes entrepreneurs, note Paula. "S'il y avait une autre solution, comme le revenu universel en complément ce serait parfait".

Pour économiser les dépenses, elles utilisent la fourgonnette du père de Pauline pour les livraisons. Et pour payer le stockage les meubles, elles participent à plusieurs concours de jeunes entreprises. Elles ont gagné quelques milliers d'euros en remportant deux prix. Elles comptent s'en servir aussi pour acheter une nouvelle fourgonnette électrique, à leurs frais.