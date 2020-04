Bobigny : les 4.000 ménages qui vivent en HLM ne payeront pas de loyers en avril

Pour soutenir les familles les plus démunies, la mairie de Bobigny et l’Office Public de l’Habitat de la ville ont décidé d’annuler l’ensemble des loyers du mois d’avril pour ses locataires. Quatre mille ménages sont concernés.

Il n'y aura pas de loyer à payer en avril pour les 4.000 ménages qui vivent en HLM à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

La Ville de Bobigny et l’Office Public de l’Habitat (OPH) ont travaillé ensemble. Ils ont décidé d’annuler l’ensemble des loyers du mois d’avril pour les locataires de l'Office HLM.

La ville s'engage à prendre en charge 50% de cette perte de revenu pour l'OPH.

Depuis le début de la crise sanitaire due au Coronavirus et avec le confinement, beaucoup d'habitants de Bobigny ne peuvent plus travailler. Pour soutenir les plus démunis, ceux qui bénéficient de minimas sociaux (en particulier du Revenu de Solidarité Active), ceux qui sont sans emploi ou les précaires qui tirent leurs revenus de vacations et de petits boulots, la Ville et l’Office Public de l’Habitat ont décidé de faire ce geste de solidarité.

.