Boisseuil s'agrandit "pour ré-équilibrer l'offre commerciale et empêcher la clientèle d'aller ailleurs qu'à Limoges !"

Le centre commercial de Limoges-Boisseuil, version 2017, est inauguré ce jeudi. Agrandi, rénové, il permet d'offrir désormais autant de choix au sud qu'au nord de l'agglo, explique Didier Zeugschmitt. En charge du projet, il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15.

Ce sera à terme le plus grand centre commercial du Limousin, avec près de 50 boutiques de plus qu'avant. Limoges-Boisseuil s'est mis à la page après des mois de rénovation. Pour parler de cette inauguration, et de ce projet, Françoise Pain recevait à 8h15 celui qui l'a mené à bien, Didier Zeugschmitt.

Un problème d'offre globale, pas de concurrence

"Le site n'était plus dans son temps", justifie le chef de projet, il fallait le mettre au goût du jour. Il se félicite d'avoir "réussi à ramener des enseignes qui n'étaient pas ou plus sur la ville", même si c'est beaucoup moins facile qu'il y a 20 ans ! Quant à savoir si cet agrandissement menace les autres zones commerciales, la réponse de Didier Zeugschmitt est "non". L'idée est d'offrir suffisamment de choix aux habitants de la région pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller à Bordeaux ou Toulouse.

"Les centres-villes doivent faire comme nous, réfléchir à moderniser leur outil de travail

Reste le problème des centres-villes : 14% de locaux commerciaux vacants à Limoges. "Les centres-villes doivent comme nous réfléchir à un parcours client qui n'existe pas : il faut des parkings, des accès simples, des kakémonos pour guider le chaland". Didier Zeugschmitt, qui est aussi expert en immobilier commercial, reconnaît toutefois que "c'est compliqué parce que c'est un investissement public pour du privé, et ce sont des indépendants".