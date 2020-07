Discothèques fermées tout l'été : "Mentalement, on est à bout" confie le gérant du QG à Besançon

Nouveau coup dur pour les acteurs du monde de la nuit. Le Conseil d'Etat a pris sa décision, les discothèques ne rouvriront pas cet été.

Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisir (SNDLL) proposait une réouverture des boites de nuits sans pistes de danse et avec application des gestes barrières. Une proposition refusée par la plus haute juridiction administrative.

Je pense qu'ils veulent faire crever le milieu de la nuit - Mathieu Garny

Pour les gérants de boîte de nuit, c'est une nouvelle désillusion raconte Mathieu Garny, gérant du QG à Besançon : "On ne comprend pas cette décision. On avait vraiment espoir de pouvoir rouvrir au mois de juillet, surtout qu'on était partant pour appliquer un protocole sanitaire très strict, mais même comme ça , c'est impossible."

Selon le Conseil d'Etat le virus est toujours en circulation et les boîtes de nuit "ne peuvent pas respecter les recommandations".

Des établissements en grande difficulté financière

Après cinq mois de fermeture, les boîtes de nuit se retrouvent en grande difficulté financière. Pour Mathieu Garny, le plus difficile est de ne pas savoir quand il pourra rouvrir son établissement. "On n'a pas de date. Ça parle même d'une réouverture en 2021. Financièrement, aucune discothèque ne va pouvoir tenir", se désole le gérant du QG.

On est dans un état catastrophique, mentalement, on est à bout - Mathieu Garny

En France, près de 800 discothèques pourraient fermer en raison de la crise sanitaire. Mathieu Garny appel les pouvoirs publics a agir en faveur des acteurs du monde de la nuit et il menace : "S'il faut aller se trancher les veines devant la préfecture, je le ferais. Je ne laisserais pas mourir le QG. Je veux rouvrir."

