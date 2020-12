Boîtes de Noël solidaires : "elles nous ont mis de la joie au cœur avec des mots qui nous ont touchés"

L’opération “boîtes de Noël solidaires” dépasse toutes les espérances de ses organisatrices en Vaucluse. Au départ, une idée simple : collecter des boîtes à chaussures transformées en cadeaux pour le Noël des plus démunis. Près de 5000 boîtes sont arrivées à l'épicerie sociale de Carpentras.

Transformer des boîtes à chaussures en cadeaux pour les plus démunis. Voilà l'idée née dans le Nord et qui a fait tache d'huile dans plusieurs villes de France. En Vaucluse, elle dépasse toutes les espérances de ses organisatrices. Près de 5.000 boîtes sont arrivées à l'épicerie sociale "les caddies de l'espoir" de Carpentras. Et il y a encore des arrivages.

Un truc chaud, un truc bon, des jeux, des livres, un mot doux, et tout ce que vous voulez : c’est ce que l’opération "boîtes de Noël" invitait à glisser dans une boîte à chaussures et en faire un paquet-cadeau. Esther Cantone, la directrice de l'épicerie sociale de Carpentras, ne s'attendait pas à un tel succès. Les boites de Noël s’entassent contre le mur et elle a même dû louer un local pour faire face à cet afflux de générosité.

"J'ai commencé les livraisons il y a dix jours. J'ai distribué des boîtes aux bénéficiaires de l'épicerie, aux Restos du Cœur, à la Croix-Rouge, aux réfugiés politiques, aux Ehpad aussi. J'en ai même donné à des petites mamies dans la rue, elles m'ont dit que ça ne leur était jamais arrivé et qu'elles étaient très heureuses", raconte Esther Cantone avec encore de l'émotion dans la voix.

"Cette maman nous a fait une lettre tellement émouvante qu'on a tous pleuré comme des imbéciles" - Sylvie, une bénéficiaire de l'épicerie sociale

Une émotion que partage Sylvie. Elle fait partie des bénéficiaires de l’épicerie sociale de Carpentras. Elle a reçu plusieurs boites pour sa famille pour Noël. Elle en garde un souvenir ému. "Nous avons vécu de très bons moments, il y avait des blagues, ça nous a mis de la joie au cœur", explique Sylvie.

Elle se souvient surtout d'une boite en particulier avec le message d'une maman de deux enfants : "J'ai une fille qui est placée et qui vient seulement les week-ends et les vacances. Cette maman nous a fait une lettre tellement émouvante qu'on a tous pleuré comme des imbéciles. Je regrette de ne pas pouvoir remercier tous ces gens qui font tout ça pour des personnes comme nous qui n'ont pas beaucoup de moyens".

Si vous voulez vous aussi participer à cette opération de boîtes cadeaux solidaires, vous pouvez contacter l’épicerie sociale “les caddies de l’espoir” de Carpentras au 04 86 38 03 59. Après ces fêtes de fin d'année, cette initiative pourrait bien perdurer.

L'épicerie sociale de Carpentras a du louer un local devant l'afflux des boîtes de Noël solidaires © Radio France - Isabelle Gaudin