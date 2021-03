Boîtes de nuit fermées : "Notre situation est conforme à tout ce qu'on vit aujourd'hui. On est sur pause"

Le samedi 24 mars 2020, l'Etat ordonnait la fermeture des bars, restos et boîtes de nuit. A l'époque France Bleu Hérault avait donné la parole à un patron de club en colère, Sacha Tcherniack, propriétaire du PZ City Club à Montpellier. On est allé prendre de ses nouvelles, après un an d'inactivité.

Un an après la fermeture de son établissement, comme des autres discothèques, le patron du PZ City Club à Montpellier exclut toute reconversion et attend la réouverture.

"Voilà... Une boîte de nuit sans lumière, sans musique. A gauche, le bar... qui servait des clients avant. Une piste de danse où on ne danse plus... C'est un concept. C'est conforme à ce qu'on vit. C'est statique. Figé." Sacha Tcherniack se tient au milieu de son club, plongé dans le noir depuis que l'électricité a été coupée. Un an que sa boîte de nuit reste portes closes, sans perspective de réouverture à court terme. Tout s'est arrêté le samedi 14 mars 2020 à minuit, quelques jours avant le début du confinement.

On devine un certain désordre à l'intérieur. "On pensait rouvrir après le déconfinement, l'été dernier, donc on avait lancé des travaux d'embellissement. Et comme on a compris qu'on n'allait pas rouvrir de sitôt... l'établissement est en mode chantier. Un peu à l'image de ce que vivent les discothèques depuis un an."

Un monde à l'arrêt et sous perfusion

Les aides ont mis du temps à venir. Les premiers versements sont arrivés en septembre avec deux mois de rétroactivité. "Ça nous permet de tenir, de manger, de payer le crédit de la maison ou le loyer, et de patienter jusqu'à la réouverture. Au moins, on peut subvenir à nos besoins. Mais quand on sait qu'on est au bout de la chaîne, et quand on voit nos amis, les restaurateurs, les théâtres qui sont encore fermés, alors que nous, on a une activité qui est plus "diabolisée", je crois que, la réouverture, ce n'est pas demain la veille _encor_e".

La colère du début n'est plus là. "Non sinon ça te bouffe. Mais psychologiquement, on est dans un état statique, un état d'attente. Tout l'inverse en général d'une boîte de nuit ou d'un bar musical, de la restaurations.... Ce sont des métiers vivants. Là, on voit qu'il n'y a rien."

"Je n'arrêterai pas mon métier sur une interdiction sanitaire du 13 mars 2013" Copier

"Contre mauvaise fortune, bon coeur"

Le Covid-19 a mis sa vie professionnelle en suspens. Il a aussi transformé sa vie personnelle. "Ça fait 25 ans que je n'avais pas pris plus d'une semaine d'affilée de vacances. Donc là j'ai trois enfants, je m'en occupe à fond. Je prends du temps pour moi, je fais du sport.... Des choses que je ne faisais pas. Je fais contre mauvaise fortune bon coeur, parce que maintenant je sais ce que ça veut dire d'avoir du temps libre".

Pas question de reconversion

Le contexte pour autant ne remet pas en cause son activité. "Je n'arrêterai pas mon métier sur une interdiction sanitaire du 13 mars 2013... ça c'est non ! Je resterai dans ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Si mon activité doit s'arrêter à cette adresse, elle ne s'arrêtera qu'à cette adresse. Peut être que je vais l'adapter. Je suis sur un projet d'open air. C'est à dire que, s'ils réacceptent l'ouverture, et ils vont réaccepter... On va sortir de cette tannasse... Ce sera pour proposer la même activité mais en plein air, avec une nouvelle façon recevoir les gens, et de les faire danser".

On passe la porte du PZ City Club, avec son patron Sacha Tcherniak Copier