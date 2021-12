Boivre-la-Vallée perd sa pharmacie ce 31 décembre

Avec les médecins et infirmiers, les pharmaciens sont aussi en première ligne dans cette crise sanitaire. Chargés de la vaccination ou des tests, surtout pour les fêtes de fin d'année, ils participent à la lutte contre la cinquième vague de l'épidémie. Le secteur a du mal à recruter, notamment des pharmaciens titulaires en officine. A Boivre-la-Vallée, 3200 habitants à 20 km à l'ouest de Poitiers, la pharmacie va fermer, faute de reprenneur. Blandine Crivelli part en retraite le 31 décembre et baissera le rideau pour la dernière fois après 17 ans de présence dans la commune.

Des investisseurs, mais pas de pharmacien titulaire

Les étagères derrière le comptoir sont vides, Blandine Crivelli n'a pas commandé, ou très peu, de nouveau médicament. Elle vide ses stocks. La titulaire de l'officine ferme un peu à crève-coeur, elle a pourtant lancé des démarches pour trouver un successeur depuis deux ans. "J'ai mis des annonces, j'ai travaillé avec une agence à Paris aussi et on n'a eu aucune réponse", se désole-t-elle. Le problème n'est pas financier selon elle. La pharmacie est saine économiquement et tourne bien. Certains pharmaciens étaient prêts à investir, mais pas à devenir titulaires de l'officine. Or, il ne peut y avoir qu'un seul pharmacien titulaire qui doit être présent presque tous les jours dans sa boutique. La réglementation interdit les gérances dans ce secteur d'activité.

"Il faudrait travailler en association à deux", estime Blandine Crivelli, mais il n'y a pas eu de rencontre entre deux praticiens. Selon elle, les jeunes professionnels recherchent plus un confort de travail et des horaires plus fixes. "Ce qui est normal", reconnaît-elle, d'où son idée d'être deux. "Dans ma petite pharmacie, tout seul, c'est dur, mais à deux ça permettait de vivre très très bien et puis d'avoir un temps de travail correct", affirme la pharmacienne.

Les habitants déçus

Les habitants vont devoir faire maintenant une dizaine de kilomètres pour trouver une officine, soit à Latillé soit à Vasles. "C'est bien dommage pour toute la campagne environnante", regrette Patrick. Il poursuit : "là, il y avait à proximité la pharmacie, le médecin." Ce constat est partagé par Loudine. "Ça fait comme quand la Poste a fermé, c'est pareil", déplore-t-elle. "Pour nous, c'est vraiment un handicap", se plaint la maire Dany Dubernard. "D'autant que nous avons un projet d'agrandissement de notre centre médical pour accueillir des médecins, pour palier à la retraite des prochains médecins qui partiront. Avoir une pharmacie dans une commune, c'est un atout. Attirer des médecins sans pharmacie, c'est plus difficile", analyse-t-elle. Comme d'autres commerces, une pharmacie, "c'est le lien au niveau d'une commune", conclut l'élue, qui craint donc pour l'attractivité du centre-bourg.