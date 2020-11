Bollène : il aide des commerçants fermés pendant le reconfinement à développer le click and collect

Un photographe et développeur web de Bollène a proposé son aide aux commerçants qui n'ont pas le droit d'ouvrir pendant ce reconfinement. Il réalise une vue panoramique du magasin qu'il poste sur les réseaux sociaux et informe les clients qu'ils peuvent commander à emporter.

Les petits commerçants qui ne vendent pas de l'alimentaire sont particulièrement à la peine avec ce deuxième confinement. Ils ont interdiction d'ouvrir et ne peuvent vendre que via le "click and collect", mais ces ventes à emporter passent la plupart du temps par internet et que tous ne sont pas forcément habiles avec le numérique. Et à Bollène, un photographe et développeur web les aide à vendre leurs produits en passant par internet.

Victor Gambino est spécialisé dans la photo panoramique à 360 degrés et propose aux commerçants de créer une visite numérique de leur boutique. Une fois cette image postée sur les réseaux sociaux, le client peut avoir une vue des rayons comme s'il se trouvait au milieu du magasin.

Des services qu'il a proposé à Sylvie Ramis-Chante, la propriétaire du magasin de vêtements et de chaussures Sportonic à Bollène. Jusqu'ici, elle n'avait qu'un numéro de téléphone fixe et une page Facebook qu'elle n'alimentait pas. Alors à l'annonce du deuxième confinement, elle s'est "effondrée", dit-elle. "On nous disait qu'on avait le droit de faire du 'click and collect' mais je ne sais pas ce que c'est, je ne manipule pas internet. Et là-dessus est arrivé Victor", raconte-t-elle aujourd'hui avec soulagement.

Victor Gambino a donc réalisé une visite numérique de son magasin qu'il a posté sur la page Facebook dédiée au projet, "Mon commerce 360", et sur celle de la boutique. "Et conjointement au 360 degrés, on utilise aussi Facebook pour créer des publications", détaille Victor Gambino. Pour la boutique Sportonic, il a posté une publication avec les photos de trois tenues, le prix de chaque article et le numéro de téléphone pour commander. "Et sur les trois tenues, j'ai déjà vendu quatre articles", sourit Sylvie.

"C'est un complément, mais je ne veux pas devenir Amazon !"

Pour ce coup de main, Victor ne demande 40 euros, pour amortir son matériel. Un investissement rapidement rentabilisé pour les commerçants, et qui leur permet de ne pas rester complètement fermées pendant ce reconfinement. "C'est un complètement qui leur permet de montrer qu'ils sont là et de montrer ce qu'ils proposent", explique Victor. "Et la chaîne ne se coupe pas, poursuit Sylvie. Ils téléphonent, ils prennent contact et ça nous permet de préparer ce qu'ils veulent et ils viennent le chercher."

Mais Sylvie n'est pas prête pour autant à lancer une boutique en ligne. "C'est un complément, parce que je ne veux pas devenir Amazon ! Si je le fais, c'est pour sauver mon magasin, garder le contact, survivre et honorer toutes mes factures. Mais après, je veux retrouver les gens, l'échange. Le commerce de proximité sert à ça", explique-t-elle. À ce stade, Victor Gambino a déjà proposé ses services à une dizaine de boutiques de Bollène.