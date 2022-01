Bon bilan de la filière du Cognac pour l'année 2021

Commercialement, la filière du Cognac réalise une bonne année 2021. Une année de reprise après une année 2020 teintée par le COVID 19. En export, la Chine prend de plus en plus de place, et arrive en deuxième position derrière les Etats-Unis.

L'heure est aux bilans. La filière du Cognac a fait le sien pour l'année 2021. Une bonne année commercialement parlant qui permet surtout à la filière de retrouver les niveaux de 2019.

Avec un chiffre d'affaire de 3 milliards 600 millions d'euros, et plus de 223 millions de bouteilles expédiées, c'est une hausse en volume de plus de 16% par rapport à 2020, et une hausse de presque 31% en valeur. Le chiffre d'affaire revient au même niveau que 2019.

Les Etats-Unis, premier importateur de Cognac devant la Chine

Avec 115 millions de bouteilles, les Etats Unis est toujours le premier pays à l'export pour le Cognac, il représente plus de la moitié du marché. En revanche, le marché chinois est en forte hausse avec + 55,8%, pour 34 millions de bouteilles expédiées.

Chiffre du bilan 2021 de la filière du Cognac. - BNIC ( Bureau National Interprofessionnel du Cognac )

Il faut savoir que dans le cognaçais, s'il y a 4200 viticulteurs, 60 000 personnes vivent en fait du Cognac. Malgré le gel au printemps dernier, la récolte 2021 est dans la moyenne décennale.