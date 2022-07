Bon démarrage de saison touristique au camping du lac de Bairon

Les vacances scolaires ont débuté il y a une dizaine de jours, et la saison s'annonce particulièrement bonne pour le camping du lac de Bairon, dans les Ardennes. Entre les touristes qui viennent passer quelques jours, à l'occasion du week-end du 14 juillet, et les vacanciers de l'été, l'établissement fait le plein en cette mi-juillet, avec une majorité de touristes locaux.

La plupart des emplacements sont occupés par des familles qui ont choisi de faire moins de deux heures de route pour venir se changer les idées, comme Sébastien, venu du Pas-de-Calais avec son épouse et leurs enfants. "On voulait éviter la Côte d'Opale, souvent chargée, surtout sur un week-end du 14 juillet, et se retrouver en campagne donc on s'est dit que les Ardennes, c'était pile-poil dans notre secteur !", explique avec enthousiasme ce père de famille.

La plupart des vacanciers venus au camping du lac de Bairon habitent à moins de deux heures de route. © Radio France - Marine Protais

Jean-Marie, lui, est un fidèle du camping du lac de Bairon. Il a eu un coups de cœur pour cet endroit, en 1993. "On devait aller aux Vieilles Forges, sauf qu'il y avait une course cycliste, se souvient ce retraité de 65 ans, alors on nous a dit qu'on ne pouvait pas venir. On nous a donc conseillé de venir ici, au camping du lac de Bairon. Et _ça fait 25 ans qu'on vient ici._" Fan de pêche, il dit particulièrement apprécier le calme du lieu, et la taille des emplacements, "très grands".

Un tourisme de proximité soutenu par le département des Ardennes

Ninon, elle, enchaîne les plongeons dans la piscine. Entourée de ses parents et de son petit frère, la fillette de six ans est comblée. "Je suis en vacances, c'est trop bien ! On a un barbecue, une plancha, on joue à la balle", détaille-t-elle, avec un grand sourire. Pour sa mère, Marine, il n'était donc vraiment pas nécessaire de faire des heures de route pour les vacances. "Quand on part à 300 ou 400 kilomètres, il y a la contrainte du trajet. Donc c'est tombé sur le camping de Bairon, un peu au hasard, parce qu'on habite à 45 minutes d'ici."

Elise Dubreuil, réceptionniste au camping du lac de Bairon, enregistre une hausse du nombre de touristes locaux. © Radio France - Marine Protais

Ce tourisme de proximité prend de l'ampleur, depuis deux ans, constate la réceptionniste. "Le département a mis en place une aide qui permet à tous les Ardennais, qui passent plus d'une nuit au camping et qui font une activité, de se faire rembourser 50% de leur séjour. Cela favorise beaucoup le tourisme local", explique Elise Dubreuil. Selon elle, cette opération a permis d'attirer 20% de clients supplémentaires au camping du lac de Bairon.