Bon plan : des Billets Doubs gratuits pour soutenir les sites touristiques du département

Comme l'été dernier, le Département du Doubs offre des billets d'entrée dans 42 sites touristiques et de loisirs. Ces 100.000 Billets Doubs sont à la disposition des touristes et des habitants pour aider à la relance de l'économie touristique locale, et il n'y en aura pas pour tout le monde !